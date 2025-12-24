Βουτσινάς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Δίκαιος αγώνας, να προσέλθουν στο διάλογο»

«Το σημερινό αδιέξοδο δεν οδηγεί σε λύσεις και υπονομεύει τη θεσμική ισορροπία, ανοίγοντας επικίνδυνους δρόμους για το μέλλον» τόνισε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

24 Δεκ. 2025 16:20
Pelop News

Η δήλωση του Προέδρου της ΚΕΕΕ, Γιάννη Βουτσινά,για τη συνέχιση των αγροτικών μπλόκων αναφέρει:

Ο αγώνας των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι δίκαιος. Εκφράζει πραγματικές δυσκολίες επιβίωσης, αντίστοιχες με εκείνες που βιώνουν καθημερινά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες σε όλη τη χώρα.

Την ίδια στιγμή, θεωρώ αυτονόητο ότι στη δημοκρατία η δυναμική διεκδίκηση των δικαίων μιας κοινωνικής ομάδας δεν μπορεί να προκαλεί ζημία σε μια άλλη. Οι παρατεταμένοι αποκλεισμοί των εθνικών δρόμων πλήττουν άμεσα την αγορά, τις μετακινήσεις και την τροφοδοσία, με τελικούς χαμένους τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας, τους εργαζόμενους  και τους επαγγελματίες της «διπλανής πόρτας».

Πιστεύω βαθιά ότι ο διάλογος είναι πάντα το μέσο. Ακόμη και όταν μοιάζει δύσκολος ή τον θεωρείς προσχηματικό, είναι ο μόνος δρόμος για να κερδίσει κανείς – αν όχι άμεσα τις λύσεις, το δίκιο του απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.

Το σημερινό αδιέξοδο δεν οδηγεί σε λύσεις και υπονομεύει τη θεσμική ισορροπία, ανοίγοντας επικίνδυνους δρόμους για το μέλλον.

Απευθύνω προσωπική έκκληση προς τους αγρότες να προσέλθουν άμεσα στο διάλογο και να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ομαλότητας στις μετακινήσεις και στην τροφοδοσία της αγοράς. Η κοινωνική συνοχή και η οικονομία της χώρας δεν αντέχουν άλλους χαμένους.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
