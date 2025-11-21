«Βραχιολάκια» σε φυγόποινες σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα

Σε βάρος των φυγόποινων είχαν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις για ποινή φυλάκισης.

21 Νοέ. 2025 12:30
Pelop News

Στη σύλληψη δυο φυγόποινων γυναικών προχώρησαν οι αστυνομικοί σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα, την Πέμπτη 20/11/2025.

Στην Πάτρα, συνελήφθη, χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μια  γυναίκα, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος της καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, για απάτη.

Στην Κάτω Αχαΐα, συνελήφθη το μεσημέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, γυναίκα, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος της καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και τριών μηνών για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

 

