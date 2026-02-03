Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Έως 28 Φεβρουαρίου η οριστικοποίηση στοιχείων

Προθεσμία έως 28 Φεβρουαρίου για οριστικοποίηση στοιχείων βραχυχρόνιων μισθώσεων χωρίς πρόστιμα.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Έως 28 Φεβρουαρίου η οριστικοποίηση στοιχείων
03 Φεβ. 2026
Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να οριστικοποιήσουν στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων της ΑΑΔΕ τα στοιχεία των ακινήτων, τις μισθώσεις και τα εισοδήματα που εισέπραξαν το 2025, χωρίς την επιβολή προστίμων.

Με βάση τα οριστικοποιημένα στοιχεία, η ΑΑΔΕ θα υπολογίσει τον φόρο εισοδήματος που θα κληθούν να καταβάλουν οι υπόχρεοι φέτος. Η φορολόγηση γίνεται πλέον με νέα κλίμακα, η οποία προστέθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης φορολογικής μεταρρύθμισης:

  • Έως 12.000 ευρώ: 15%
  • 12.001 – 24.000 ευρώ: 25%
  • 24.001 – 35.000 ευρώ: 35%
  • Πάνω από 35.000 ευρώ: 45%

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, τα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025 ανήλθαν σε 980 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 110 εκατ. ευρώ (+12,6%) σε σχέση με το 2024. Στη διετία 2024-2025 η αύξηση ξεπέρασε τα 230 εκατ. ευρώ (+31%).

Kυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν

Όσοι δεν οριστικοποιήσουν εγκαίρως τα στοιχεία τους ή δεν διορθώσουν λάθη/παραλείψεις κινδυνεύουν με:

  • Φόρο 100% επί των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί στις αρχικές δηλώσεις (ακόμα και αν δεν έχουν εισπραχθεί ακόμη).
  • Αυτοτελή πρόστιμα για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής: 50% των ακαθάριστων εσόδων (ελάχιστο 5.000 ευρώ). Σε υποτροπή εντός έτους το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ για κάθε επόμενη παράβαση τετραπλασιάζεται.
  • Πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος (όπως εμφανίζεται στην πλατφόρμα) για μη υποβολή ή ανακριβή Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής.
  • Πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε εκπρόθεσμη δήλωση.

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει διασταυρώσεις με τα στοιχεία που αποστέλλουν οι πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO (όνομα, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, διεύθυνση ακινήτου, ημέρες μίσθωσης, εισπραχθέντα ποσά, προμήθειες, φόροι κ.ά.). Στόχος είναι ο εντοπισμός ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί καθόλου ή δεν αναγράφουν τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ), το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή τον Μοναδικό Αριθμό Γνωστοποίησης (ΜΑΓ).

Η οριστικοποίηση του Μητρώου είναι απαραίτητη και για τον επιμερισμό των εισοδημάτων μεταξύ συνιδιοκτητών ή άλλων δικαιούχων, χωρίς πρόστιμα για τις τροποποιήσεις αυτές.

