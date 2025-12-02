Βράβευση για το Μουσείο χάντμπολ της Πάτρας

02 Δεκ. 2025 12:41
Το Σάββατο στον αγώνα της γυναικείας ομάδας χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ στο Καματερό,  βραβεύτηκε ο πατρινός σύλλογος για το Μουσείο Χάντμπολ Πάτρας από την γηπεδούχο ομάδα του  Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, για την ανεκτίμητη συνεισφορά της ομάδας μας στην δημιουργία του πρώτου χαντμπολικού Αθλητικού Μουσείου στην Ελλάδα.

Την βράβευση έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων Αλέκος Παραρά,  στην εκπρόσωπο της Ακαδημίας των Σπορ Βάσω Βουκελάτου.

Ο πρόεδρος της Ακαδημίας των Σπορ  Χρήστος Δεβελέγκας,  ενώ ευχαριστεί και δια του τύπου  για αυτή την κίνηση της Αθηναϊκής ομάδας, συμπληρώνει: «Τέτοιες ενέργειες μας δίνουν δύναμη και μας στηρίζουν να συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την αναβάθμιση της χειροσφαίρισης Πανελλαδικά. Κάτι που ξεκινήσαμε δειλά – δειλά πριν επτά χρόνια,  υπό την αιγίδα της Ο.Χ.Ε. και των διοικήσεων  του ΠΕΑΚ Πάτρας διαχρονικά,  δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ενεργώντας από κοινού οι τρεις παραπάνω οργανισμοί θα είχαν τέτοια απήχηση ανά το Πανελλήνιο και όχι μόνον.

Εκτός από εκθεσιακός χώρος αθλητικών εκθεμάτων, ομάδων, αθλητών-τριων, παραγόντων, συγγραφέων, κ.λ.π. προσφέρει και στην εκπαίδευση, αφού μέχρι σήμερα πάνω από 4.000 μαθητές -τριες Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης έχουν πραγματοποιήσει διδακτικές επισκέψεις στο μουσείο και παράλληλα διδάσκονται την χειροσφαίριση από τους ιθύνοντες της ΕΑΠ/ΟΧΕ.

Τέλος  ευχαριστούμε όλους όσους έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα και έχουν δωρίσει τα εκθέματα τους και συνεχίζουμε όλοι μαζί για την περαιτέρω αναβάθμιση του» .

