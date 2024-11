Βραζιλία: Πτώση λεωφορείου σε χαράδρα, 17 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 24/11 στην ανατολική Βραζιλία, όταν λεωφορείο που κινούνταν σε ορεινό δρόμο στην πολιτεία Αλαγκόας, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα βάθους 20 μέτρων.

Ο αρχικός απολογισμός των τοπικών αρχών έκανε λόγο για 22 νεκρούς, αλλά αργότερα αναθεωρήθηκε σε 17, με τους τραυματίες να ανέρχονται σε δεκάδες, σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.

Το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε 40 επιβάτες, ανατράπηκε σε μια δύσβατη, ορεινή περιοχή κοντά στη Σέχα ντα Μπαχίγκα, και οι διασώστες έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να βοηθήσουν τους επιζώντες. Ενώ αρχικά είχε αναφερθεί ότι μια έγκυος γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο, οι αρχικές εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων τροποποιήθηκαν αργότερα.

Com profunda tristeza recebi a notícia de que, na União dos Palmares, antiga região do Quilombo dos Palmares, um ônibus escolar caiu em uma ribanceira, com mais de 17 mortes e 20 feridos. Minha solidariedade à comunidade e às famílias das vítimas. Força e estou com vocês! ✊🏿 pic.twitter.com/r3DlsNCeOO

