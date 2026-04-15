Βρείτε διαιτητές γιατί χανόμαστε...

Αν φέτος ήταν μία φορά δύσκολο να βρίσκονται διαιτητές για όλα τους αγώνες των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, από τη νέα περίοδο προβλέπεται να είναι δέκα φορές πιο ζόρικο. Τα παιχνίδια αυξάνονται, οι διαιτητές μειώνονται με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα.

Παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων της διαιτησίας με τις σχολές που διοργανώνουν, ο αριθμός των διαιτητών δεν είναι αρκετός ώστε να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν.

Υπενθυμίζεται πως από τη νέα σεζόν, το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής θα διεξαχθεί σε 10 Ομίλους των 12 ομάδων, ενώ τεράστια ανάγκη για διαιτητές θα υπάρχουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα υποδομών, αλλά και της ΕΠΣ Αχαΐας.

Και φυσικά, παραμένουν οι πάγιες ανάγκες σε Super League και Super League 2.

H αλήθεια είναι πως έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια λύση άμεσα, ενώ θα πρέπει να τεθεί και πάλι επί τάπητος το θέμα της εμπιστοσύνης των σωματείων προς τους Αχαιούς διαιτητές.

Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι και την τελευταία αγωνιστική των play offs πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας για το Πάσχα, σε όλα τα ματς ορίζονταν διαιτητές εκτός Αχαΐας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος που έχει αυξηθεί για τις ομάδες.

Μένει να δούμε αν οι Αχαιοί διαιτητές επιστρέψουν το προσεχές σαββατοκύριακο στα παιχνίδια των play offs της Α’ Κατηγορίας ή αν θα διατηρηθεί το «εμπάργκο» και αυτή την εβδομάδα, αλλά και γενικά πώς θα πάει η κατάσταση μέχρι το τέλος της σεζόν.

