Βρετανία: Φωτιά κοντά στο London Bridge – BINTEO

Η τεράστια φωτιά, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους σταθμούς London Bridge και Waterloo East. Οι Αρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους, καθώς οι πυκνοί καπνοί έχουν κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα.

Βρετανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο μαγαζί στην οδό Union Street, στο Southwark. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά έχει επεκταθεί σε πάρκινγκ με ηλεκτρικά αυτοκίνητα που βρίσκεται στην περιοχή.

JUST IN 🚨 Massive fire forces London Bridge station to close near Southwark area, buildings evacuated: authorities pic.twitter.com/kX1HBuKzI5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 17, 2022

🚨A look at the large fire in railway arches in Southwark near London Bridge Follow updates here: https://t.co/4NdbC7mFoE pic.twitter.com/14OU4pIpce — Evening Standard (@EveningStandard) August 17, 2022