Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής

27 Φεβ. 2026 22:57
Πλέον ιστορία της καταγραφής σκέψεων και συναισθημάτων ενδέχεται να είναι, τελικά, δεκάδες χιλιάδες χρόνια παλαιότερη από ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οι ιστορικοί, σύμφωνα με νέα αρχαιολογική έρευνα που φέρνει στο φως ευρήματα από σπήλαια της Γερμανίας και μας προκαλεί να αναθεωρήσουμε τις καθιερωμένες αντιλήψεις για την απαρχή της γραφής.

Οι ερευνητές εντόπισαν πρότυπα νοήματος σε γραμμές, εγχαράξεις, τελείες και σταυρούς πάνω σε αντικείμενα – όπως χαυλιόδοντες μαμούθ – ηλικίας έως και 45.000 ετών. Τα ευρήματα προέρχονται από σπήλαια της νότιας Γερμανίας και χρονολογούνται στην περίοδο λίγο πριν τη μετακίνηση του Homo Sapiens από την Αφρική προς την Ευρώπη, όπου συνυπήρξε με τους Νεάντερταλ.

Γύρω στο 3.000 π.Χ. τοποθετούνταν μέχρι σήμερα η εμφάνιση των πρώτων σημαδιών γραφής

Μέχρι σήμερα, η επικρατούσα άποψη τοποθετούσε την εμφάνιση της πρώτης γραφής γύρω στο 3.000 π.Χ. στη Μεσοποταμία, με τα πρωτο-σφηνοειδή συστήματα, και ακολούθως τα ιερογλυφικά στην Αίγυπτο και μεταγενέστερα συστήματα στην Κίνα και τη Μεσοαμερική. Οι πρώτες καταγεγραμμένες λέξεις θεωρείται ότι δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 5.000 χρόνια στην αρχαία Μεσοποταμία.

Ωστόσο, το ακριβές νόημα των συμβόλων που εντοπίστηκαν στη Γερμανία παραμένει άγνωστο.

Ο καθηγητής Κρίστιαν Μπεντς από το Πανεπιστήμιο του Σάαρλαντ, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, υποστηρίζει ότι «οι ακολουθίες σημείων της Λίθινης Εποχής αποτελούν μια πρώιμη εναλλακτική μορφή γραφής». Όπως εξηγεί, η ανάλυση δείχνει ότι οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες της Παλαιολιθικής περιόδου ανέπτυξαν ένα σύστημα συμβόλων με «στατιστικά συγκρίσιμη πυκνότητα πληροφορίας με τις πρώτες πρωτο-σφηνοειδείς πινακίδες της αρχαίας Μεσοποταμίας – 40.000 χρόνια αργότερα».

Η ερευνήτρια Έβα Ντουτκιέβιτς από το Μουσείο Προϊστορίας και Πρώιμης Ιστορίας του Βερολίνου επισημαίνει ότι τα ευρήματα καταδεικνύουν πως οι άνθρωποι της Λίθινης Εποχής διέθεταν νοητικές ικανότητες αντίστοιχες με εκείνες του σύγχρονου ανθρώπου. «Μέχρι στιγμής έχουμε αγγίξει μόνο την επιφάνεια όσων μπορούν να αποκαλυφθούν σχετικά με τις ακολουθίες συμβόλων σε μια μεγάλη ποικιλία αντικειμένων», αναφέρει.

Αναλύθηκαν περισσότερα από 3.000 σύμβολα σε 260 αντικείμενα

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε περισσότερα από 3.000 σύμβολα σε 260 αντικείμενα, επιχειρώντας να εντοπίσει αυτό που αποκαλεί «DNA της γραφής». Ορισμένα από τα ευρήματα προέρχονται από το σπηλαιώδες σύστημα Λόνεταλ, μήκους 37 χιλιομέτρων, στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Σε ένα μικρό γλυπτό μαμούθ, σκαλισμένο από χαυλιόδοντα, οι ερευνητές κατέγραψαν προσεκτικά χαραγμένες σειρές από σταυρούς και τελείες. Σε άλλο αντικείμενο, γνωστό ως «λατρευτής» από το σπήλαιο Γκάισενκλέστερλε στην κοιλάδα Άχταλ, εντόπισαν σειρές από τελείες και εγχαράξεις πάνω σε πλάκα από ελεφαντόδοντο που απεικονίζει μια υβριδική μορφή ανθρώπου-λέοντα.

Κατά τους ερευνητές, η διάταξη των σημείων – ιδίως οι τελείες στην πλάτη του γλυπτού – υποδηλώνει ότι τα πρότυπα αυτά λειτουργούσαν ως μέσο επικοινωνίας. Η υψηλή επανάληψη των συμβόλων και η προβλεψιμότητα στη διαδοχή τους κρίνονται «συγκρίσιμες με πολύ μεταγενέστερα πρωτο-σφηνοειδή συστήματα», σύμφωνα με τον Μπεντς. Ιδιαίτερα πυκνά μοτίβα εντοπίστηκαν σε ειδώλια σε σύγκριση με τα εργαλεία.

Η ομάδα ερευνητών εκτιμά ότι οι άνθρωποι της Παλαιολιθικής περιόδου χάρασσαν σκόπιμα τα σύμβολα αυτά για να μεταδώσουν μηνύματα και σκέψεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ανάγκη επικοινωνίας πληροφοριών ήταν ιδιαίτερα σημαντική ήδη από εκείνη την εποχή.

«Ήταν επιδέξιοι τεχνίτες. Φαίνεται ότι μετέφεραν τα αντικείμενα μαζί τους. Πολλά από αυτά εφαρμόζουν πολύ καλά στο χέρι, στο κατάλληλο μέγεθος για να χωρούν στην παλάμη», σημειώνει η Ντουτκιέβιτς.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PNAS.

