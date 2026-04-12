Βρήκαμε τις 10 κορυφαίες παραλίες της Πελοποννήσου

Η Πελοπόννησος αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για κοντινές αποδράσεις, ειδικά για τους κατοίκους της Αθήνα. Με εύκολη πρόσβαση, χωρίς την ανάγκη πλοίου, και με εντυπωσιακή ποικιλία ακτών, συνδυάζει χαλάρωση, φυσική ομορφιά και αυθεντικές εμπειρίες.

Από οργανωμένες παραλίες μέχρι κρυμμένους κολπίσκους, ιδού 10 επιλογές που αξίζει να μπουν στη λίστα σου.

Κουρούτα, Ηλεία

Η Κουρούτα συνδυάζει μεγάλη αμμουδιά, beach bars και έντονη καλοκαιρινή ζωή. Είναι ιδανική τόσο για χαλάρωση όσο και για διασκέδαση, ενώ με καθαρό καιρό φαίνεται μέχρι και η Ζάκυνθος.

Βοϊδοκοιλιά, Μεσσηνία

Η Βοϊδοκοιλιά είναι από τις πιο εμβληματικές παραλίες της Ελλάδας, με το χαρακτηριστικό σχήμα «Ω» και ρηχά, ζεστά νερά. Ανέβα στο Παλαιόκαστρο για πανοραμική θέα.

Καλογριά, Αχαΐα

Η Καλογριά ξεχωρίζει για τα 9 χλμ. χρυσής άμμου και το μοναδικό σκηνικό με το δάσος της Στροφυλιάς. Ιδανική για οικογένειες αλλά και για όσους θέλουν ηρεμία.

Τολό (Ψιλή Άμμος), Αργολίδα

Στο Τολό θα βρεις οργανωμένη παραλία με θέα στα νησάκια του Αργολικού. Για πιο ήσυχες βουτιές, δοκίμασε το Καστράκι ή την Κάντια.

Δερβένι, Κορινθία

Το Δερβένι είναι ιδανική στάση για μπάνιο στον Κορινθιακό. Συνδυάζει καθαρά νερά, ηρεμία και καλό φαγητό σε παραδοσιακές ταβέρνες.

Κυπαρίσσι, Λακωνία

Το Κυπαρίσσι θυμίζει νησί. Παραδοσιακός οικισμός, γαλήνια νερά και επιλογές για εξερεύνηση, όπως η Αγία Κυριακή και ο Φωκιανός.

Αλύπα, Μάνη

Η Αλύπα είναι μικρή αλλά μαγευτική. Βοτσαλωτή, με καταγάλανα νερά και χαρακτηριστική μανιάτικη ατμόσφαιρα.

Καλό Νερό, Μεσσηνία

Το Καλό Νερό βρίσκεται στον Κυπαρισσιακό κόλπο, σημαντικό οικοσύστημα για τις χελώνες Caretta caretta. Μεγάλη παραλία, ιδανική και για windsurf.

Πούλιθρα, Αρκαδία

Στα Πούλιθρα θα βρεις ήρεμη θάλασσα, παραδοσιακό οικισμό και καλό φαγητό. Ιδανικός προορισμός για χαλαρές οικογενειακές διακοπές.

Φοινικούντα, Μεσσηνία

Η Φοινικούντα είναι ιδανική για ήρεμες διακοπές με όμορφες παραλίες και χαλαρό ρυθμό. Μην χάσεις το Μαυροβούνι με τις αμμοθίνες.

Γιατί να επιλέξεις Πελοπόννησο

Η Πελοπόννησος συνδυάζει:

εύκολη πρόσβαση χωρίς πλοίο

τεράστια ποικιλία παραλιών

επιλογές για όλα τα στιλ ταξιδιού

Αν ψάχνεις καλοκαιρινή απόδραση χωρίς ταλαιπωρία αλλά με «νησιώτικο» feeling, δύσκολα θα βρεις καλύτερη επιλογή.

