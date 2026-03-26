Βρισηίδα Ανδριώτου: «Είμαι πολύ καλά και πολύ ερωτευμένη»

Σε μια όμορφη φάση στην προσωπική της ζωή βρίσκεται η Βρισηίδα Ανδριώτου, η οποία αποκάλυψε πως είναι ξανά σε σχέση και μάλιστα πολύ ερωτευμένη.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 26 Μαρτίου, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και του Survivor εξήγησε πως νιώθει επιτέλους ήρεμη και καλά στην προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι αυτή τη φορά θέλει να προστατεύσει τη σχέση της από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως είπε, δεν έχει επιλέξει να δείξει κάτι στα social media, επειδή γενικά προτιμά να κρατά τις σχέσεις της για τον εαυτό της. Όπως σημείωσε, η προηγούμενη σχέση της είχε γίνει πιο γνωστή εξαιτίας του reality, όμως συνήθως αποφεύγει να εκθέτει την προσωπική της ζωή δημόσια.

Τι είπε για την τηλεόραση

Η Βρισηίδα Ανδριώτου αναφέρθηκε και στις επαγγελματικές προτάσεις που έχει δεχθεί κατά καιρούς για συμμετοχή σε τηλεοπτικά πάνελ, αποκαλύπτοντας ότι της έχουν γίνει αρκετές προτάσεις στο παρελθόν.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, δεν ήταν κάτι που την εξέφραζε, καθώς θεωρεί πως μια τέτοια θέση απαιτεί γνώση και κατάρτιση. Μάλιστα, ανέφερε ότι θα ήθελε να είχε σπουδάσει δημοσιογραφία, ώστε να μπορούσε να ανταποκριθεί όπως θα ήθελε στις απαιτήσεις μιας τέτοιας δουλειάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



