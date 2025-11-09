Βροχερή Κυριακή: Φθινοπωρινό σκηνικό και πτώση της θερμοκρασίας, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Δυτική Ελλάδα, πού θα βρέξει

Βροχερός παραμένει ο καιρός και σήμερα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, καθώς εκτεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες επηρεάζουν μεγάλο τμήμα της επικράτειας. Από τα ξημερώματα σημειώνονται έντονες βροχές στην Ηλεία και στη Ζάκυνθο, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Ανατολικής Αττικής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατούν νεφώσεις με πρόσκαιρες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 24 βαθμούς Κελσίου, με ελαφρώς χαμηλότερες τιμές στα βόρεια, δίνοντας πιο φθινοπωρινό χαρακτήρα στο σκηνικό του καιρού.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή:

Μακεδονία – Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, με πιθανές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία έως 20°C.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Ισχυρά φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου το βράδυ. Άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Παροδικές νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες από το βράδυ.

Κυκλάδες – Κρήτη: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών, κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μέχρι το μεσημέρι.

Αττική: Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφελώδης καιρός με βροχές και πιθανές καταιγίδες από το βράδυ, θερμοκρασία έως 19°C.

Επόμενες ημέρες:

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η αστάθεια θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα της ίδιας ημέρας, προσφέροντας μικρά διαστήματα βελτίωσης.

Ειδικότερα τη Δευτέρα (10 Νοεμβρίου) αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, ενώ σταδιακή εξασθένηση προβλέπεται από το απόγευμα.

Την Τρίτη (11 Νοεμβρίου), τα φαινόμενα περιορίζονται στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, με σταδιακή βελτίωση του καιρού και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα βόρεια.

