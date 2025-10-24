«Βροχή» από 50ευρα στην Καστοριά: Ηλικιωμένος πέταγε χρήματα από το σπίτι του

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Άργος Ορεστικό της Καστοριάς, όταν ηλικιωμένος άνδρας βγήκε από το σπίτι του και άρχισε να πετάει χρήματα σε περαστικούς. Οι αστυνομικές αρχές επενέβησαν άμεσα, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε για νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης.

«Βροχή» από 50ευρα στην Καστοριά: Ηλικιωμένος πέταγε χρήματα από το σπίτι του
24 Οκτ. 2025 11:30
Pelop News

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς, όταν ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής άρχισε ξαφνικά να πετάει χαρτονομίσματα των 50 ευρώ στον δρόμο, σκορπίζοντας κυριολεκτικά τα χρήματα στον αέρα και προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, ο άνδρας βγήκε από το σπίτι του φωνάζοντας, προσελκύοντας την προσοχή των περαστικών, οι οποίοι αρχικά νόμιζαν πως ζητούσε βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, έβγαλε από την τσέπη του μια δεσμίδα χαρτονομισμάτων και άρχισε να τη σκορπά στον δρόμο, πετώντας τα χαρτονομίσματα προς κάθε κατεύθυνση.

Περίοικοι που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, ανησύχησαν για την ψυχική του κατάσταση και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έφτασε περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού, τα μέλη του οποίου προχώρησαν στην προσαγωγή του ηλικιωμένου και ξεκίνησαν τη διαδικασία περισυλλογής των χρημάτων που είχαν σκορπιστεί στον δρόμο.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου εκτιμήθηκε η κατάστασή του. Μετά από αξιολόγηση της συμπεριφοράς του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε δομή ψυχικής υγείας για περαιτέρω φροντίδα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται πλέον σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης, όπου του παρέχεται ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε μέρα μεσημέρι, προκάλεσε έντονη αίσθηση στην τοπική κοινωνία, τόσο για την εικόνα των χαρτονομισμάτων που «πετούσαν» στον αέρα, όσο και για την ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης.
