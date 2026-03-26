Βρούτσης στην «Π»: «Επιχορηγήσεις με έναν όρο: Τα σωματεία να έχουν συνέπεια στα ΕΑΚ»

«Ο Νόμος είναι ξεκάθαρος. Μοναδική προϋπόθεση για τις επιχορηγήσεις της Πολιτείας προς τα αθλητικά σωματεία είναι αυτά να έχουν συνέπεια στις υποχρεώσεις τους προς τα ΕΑΚ της χώρας». Αυτό δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην «Π» λίγο πριν ξεκινήσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με αφορμή παράπονα που εκφράστηκαν από σωματεία για παρακρατήσεις επιχορηγήσεων.

«Ο Νόμος δεν μπορεί να αλλάξει για τους ασυνεπείς. Οι οφειλές προς τα ΕΑΚ κρατούνται αυτόματα. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Να τηρηθεί η νομιμότητα και η δικαιοσύνη μεταξύ όλων των σωματείων της χώρας», πρόσθεσε ο Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος, αναμένεται εντός της ημέρας, να κάνει και σχετική ανάρτηση-τοποθέτηση στην οποία θα αναφέρει αναλυτικά τα ποσά επιχορηγήσεων που δόθηκαν για την ενίσχυση των σωματείων της χώρας.

