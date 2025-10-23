Βρυξέλλες: Τι θα ζητήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής

Στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα Πέμπτη 23/10/2025, στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο οι ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες.

Βρυξέλλες: Τι θα ζητήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής
23 Οκτ. 2025 8:49
Pelop News

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκινούν σήμερα στις 10:00 στις Βρυξέλλες, αναμένεται να υπογραμμίσει την κρίσιμη διάσταση της προσέγγισης των «360 μοιρών», ώστε κάθε νέα ευρωπαϊκή αμυντική δυνατότητα να προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη, ήτοι όχι μόνο όσα βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, αλλά και όσα βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και αντιμετωπίζουν απειλές από τον Νότο.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, στη ατζέντα μιας ακόμη πολύ κρίσιμης Συνόδου αναμένεται να βρεθούν η Ουκρανία, η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και το Μεταναστευτικό.

Ειδικότερα στην άμυνα και την ασφάλεια αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα προς την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της ΕΕ 2030, ο οποίος παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Στα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της διπλής μετάβασης (πράσινης και ψηφιακής), που αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μέρος της συζήτησης των 27 Ευρωπαίων ηγετών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να επαναλάβει ότι είναι απαραίτητη η οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, καθώς και μεγαλύτερης ενοποίησης των αγορών μέσω διασυνδέσεων και δικτύων, ώστε να μην είναι υψηλότερες οι τιμές ενέργειες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αναφορικά με τη συζήτηση για την πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ότι απαιτείται πραγματισμός, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους, που έχουν τεθεί και την κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα. Άλλωστε, οι κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι το συγκεκριμένο θέμα αναλύει ο κ. Μητσοτάκης με άρθρο του στους Financial Times, όπου μεταξύ άλλων επισήμανε ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ.

Πάντως, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται από χθες Τετάρτη στις Βρυξέλλες, με αφορμή την πρώτη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Αιγύπτου σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:42 Που θα δείτε τις σημερινές μάχες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
10:37 Η απάντηση της ΕΛΑΣ σε Γεωργιάδη και «Ευαγγελισμό» για τον θάνατο 16χρονης στο Γκάζι
10:34 Γαλλία: Έγινε αναπαράσταση της ληστείας, όλα έγιναν σε 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα
10:30 Αντιδιαβρωτικά έργα σε Συχαινά-Γηροκομειό-Δυτ. Αχαΐα: Τον επόμενο μήνα ξεκινάει η θωράκιση
10:28 Πάτρα: Καταγγελία για βανδαλισμό των γραφείων της Νίκης
10:20 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες της ΝΕΠ από τον Αλιμο
10:17 Αλιμος: Διασωληνωμένος 15χρονος στη ΜΕΘ, κατέρρευσε σε γυμναστήριο
10:13 Τι υποστηρίζει η μητέρα του «εγκεφάλου» για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Πιτσιλής: Μέχρι τέλος 2025 θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα ΚΥΔ
9:50 Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας: Η «Maria» στις 27 και 28/10
9:48 Γκάζι -Θάνατος 16χρονης: Τι αναφέρουν «Ευαγγελισμός» και 1η ΥΠΕ
9:43 Ωρα Πατρών: «Πρόταση απαλλαγής των δημοτικών τελών οικιών των φοιτητών ή μείωσης κατά 50%»
9:38 Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από την Παρασκευή ενόψει 28ης Οκτωβρίου
9:38 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 34 συλληφθέντες για το κύκλωμα επιδοτήσεων, ζημιά άνω των 19 εκ. ευρώ στην ΕΕ
9:31 Πάτρα: Το Σάββατο η Τελετή Απονομής Βραβείων του Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025
9:25 Πάτρα: Την Παρασκευή η παρουσία του βιβλίου του «Η ΚΑΓΚΕΛΩ» του Δημήτρη Μανιάτη
9:19 Αίγιο: Φεστιβάλ Χορωδιακές Συναναστροφές VIII «Οδός Χορωδών»
9:10 Κινητοποιήσεις για δημόσια υγεία και Οδοντωτό σήμερα στα Καλάβρυτα
9:09 Ιστορική συνάντηση Πάπα και βασιλιά Καρόλου στη Ρώμη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ