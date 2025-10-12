Βυζίτσα: Η γοητεία της Μαγνησίας

Η σημερινή μας επιλογή αφορά έναν ελληνικό προορισμό που βρίσκεται στον ορεινό όγκο της Μαγνησίας. Απέχοντας 32χλ. από τον Βόλο και μόλις 4χλμ. από τις κοσμοπολίτικες Μηλιές, η Βυζίτσα είναι ένα στολίδι, με τα εντυπωσιακά αρχοντικά της να στέκουν επιβλητικά στις πλαγιές του βουνού, υπογραμμίζοντας τη μοναδική κουλτούρα και παράδοση αυτού του τόπου, συνδυασμένα με ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο και μοναδικά καλντερίμια που διασχίζουν όλο το χωριό. Τα υπέροχα πυργόσπιτα θα σας μιλήσουν για την ιστορία του τόπου και θα σας μυήσουν στις λεπτομέρειες της μοναδικής πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής.

Τα εντυπωσιακά αρχοντικά του χωριού είναι κυρίως τριώροφα οικήματα που συνδυάζουν ντόπια πέτρα και πλάκα. Από τα πιο θεαματικά που θα συναντήσετε βόρεια της πλατείας είναι το Αρχοντικό Κοντού από το 1972 και το Αρχοντικό Σαντίκος από το 1863, που θα συναντήσετε ανεβαίνοντας στην πλατεία. Μερικά από αυτά, μάλιστα, έχουν μετατραπεί σε υψηλών προδιαγραφών ξενώνες, για διαμονή σε αυθεντικό περιβάλλον και ύπνο σε δωμάτια με εκπληκτική θέα.

Δεκάδες τέτοια αρχοντικά διασώζονται αναπαλαιωμένα στο γραφικό χωριό και για τη θέση τους και το πώς θα τα εντοπίσετε, θα σας κατατοπίσει ο ζωγραφισμένος χάρτης στο υπαίθριο πάρκινγκ, απέναντι από την εκκλησία του χωριού, ιδανική αφετηρία για την γνωριμία σας με τη μαγευτική Βυζίτσα.

Πρόκειται για τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, που εκτός από θρησκευτικό και ιστορικό μνημείο, αποτελεί και απόδειξη της επιμονής και της αφοσίωσης των ανθρώπων αυτού του τόπου στη διατήρηση των παραδόσεών τους. Αξίζει πραγματικά να αφιερώσει κανείς λίγο χρόνο για να παρατηρήσει το παμπάλαιο ξυλόγλυπτο τέμπλο της πετρόχτιστης, τρίκλιτης βασιλικής, σε ασυνήθιστους γαλάζιους τόνους.

Λίγα βήματα πιο πάνω πιο πάνω, οι αιωνόβιοι πλάτανοι συναντώνται με τα γύρω αρχοντικά που διακρίνονται μέσα στην οργιώδη βλάστηση. Με τρεις ταβέρνες στην πλατεία, που όλες προσφέρουν υπέροχη πανοραμική θέα, δεν θα μείνετε πεινασμένοι, ενώ και εδώ μια ακόμη κρήνη ξεδιψά με το δροσερό νερό της.

Για παραδοσιακές γεύσεις και πεντανόστιμα χειροποίητα κεράσματα, επιβάλλεται και μια στάση στο κατάστημα του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Βυζίτσας, κοντά στην είσοδο του χωριού και δίπλα από το καλντερίμι που κατηφορίζει προς την Ιερά Μονή Τιμίου Ιωάννη Προδρόμου με τις υπέροχες τοιχογραφίες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



