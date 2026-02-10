W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! – Φωτογραφίες

Ολοι είχαν να πουν τα καλύτερα λόγια για τη φιλοξενία στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του «Promitheas Park» στον Καστελλόκαμπο.

W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! - Φωτογραφίες Εντυπωσιακό στιγμιότυπο από το παιχνίδι Προμηθέας-Παναθηναϊκός στο «Promitheas Park»
10 Φεβ. 2026 12:51
Pelop News

Το «Promitheas Park» φιλοξένησε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση σε επίπεδο Ανάπτυξης. Ο λόγος για τον 4ο γύρο του W Rising Stars, που πραγματοποιήθηκε Κυριακή και Δευτέρα στην Πάτρα, προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις.

W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! - ΦωτογραφίεςW Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! - ΦωτογραφίεςW Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! - ΦωτογραφίεςW Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! - Φωτογραφίες

Το Αθλητικό Κέντρο του Προμηθέα στον Καστελλόκαμπο «πλημμύρισε» από νεανικά χαμόγελα, με το νέο «αίμα» του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ να προσφέρει μοναδικές στιγμές στους φίλους του αθλήματος, αλλά και με τα ίδια τα κορίτσια να αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες.

W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! - ΦωτογραφίεςW Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! - Φωτογραφίες

Φυσικά όλοι είχαν να πουν τα καλύτερα λόγια για το «Promitheas Park» και τη φιλοξενία στην Πάτρα. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες εγκαταστάσεις συναντάει κανείς μόνο σε προηγμένες χώρες του εξωτερικού και στις ΗΠΑ. Τα κορίτσια που αγωνίστηκαν είχαν να πουν τα καλύτερα λόγια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθησαν οι αγώνες. Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντική είναι αυτό για την εξωστρέφεια και την προβολή της μπασκετικής Πάτρας σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο…

W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! - ΦωτογραφίεςW Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! - Φωτογραφίες

Τους αγώνες παρακολούθησαν και πολλοί φίλοι του μπάσκετ από την Πάτρα και φυσικά και ο πρόεδρος της ΕΣΚΑ-Η Παναγιώτης Λυκούδης.

W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! - Φωτογραφίες    W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! - Φωτογραφίες      W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! - Φωτογραφίες W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! - Φωτογραφίες W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! - Φωτογραφίες W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! - Φωτογραφίες

