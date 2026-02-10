W Rising Stars: Τι να πει κανείς για το «Promitheas Park»! – Φωτογραφίες

Το «Promitheas Park» φιλοξένησε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση σε επίπεδο Ανάπτυξης. Ο λόγος για τον 4ο γύρο του W Rising Stars, που πραγματοποιήθηκε Κυριακή και Δευτέρα στην Πάτρα, προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις.

Το Αθλητικό Κέντρο του Προμηθέα στον Καστελλόκαμπο «πλημμύρισε» από νεανικά χαμόγελα, με το νέο «αίμα» του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ να προσφέρει μοναδικές στιγμές στους φίλους του αθλήματος, αλλά και με τα ίδια τα κορίτσια να αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες.

Φυσικά όλοι είχαν να πουν τα καλύτερα λόγια για το «Promitheas Park» και τη φιλοξενία στην Πάτρα. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες εγκαταστάσεις συναντάει κανείς μόνο σε προηγμένες χώρες του εξωτερικού και στις ΗΠΑ. Τα κορίτσια που αγωνίστηκαν είχαν να πουν τα καλύτερα λόγια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθησαν οι αγώνες. Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντική είναι αυτό για την εξωστρέφεια και την προβολή της μπασκετικής Πάτρας σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο…

Τους αγώνες παρακολούθησαν και πολλοί φίλοι του μπάσκετ από την Πάτρα και φυσικά και ο πρόεδρος της ΕΣΚΑ-Η Παναγιώτης Λυκούδης.

