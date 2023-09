Wall Street Journal: Έδιωξαν τον πρώην υπουργού Εξωτερικών της Κίνας, Τσιν Γκανγκ, επειδή είχε εξωσυζυγική σχέση

Φως στο παρασκήνιο της αποπομπής του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Κίνας, Τσιν Γκανγκ, υποστηρίζει ότι ρίχνει η Wall Street Journal.

Επικαλούμενη πηγές που μετείχαν σε συνάντηση ενημερωτικού χαρακτήρα η αμερικανική εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πρώην ΥΠ ΕΞ της Κίνας, ο οποίος απηλλάγη των καθηκόντων του στα τέλη Ιουλίου, είχε εξωσυγυζική σχέση στο διάστημα που ήταν πρεσβευτής της χώρας του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Senior Chinese officials have been told that an investigation found ex-Foreign Minister Qin Gang to have engaged in an extramarital affair https://t.co/KK3wG0LqZW

— The Wall Street Journal (@WSJ) September 19, 2023