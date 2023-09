Welcome to UP 2023: Η μεγάλη γιορτή αρχίζει σε ένα μήνα – Έναρξη στις 18 Οκτωβρίου

Σε ένα μήνα από σήμερα, στις 18 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται το «Welcome to UP 2023», το πρωτοποριακό για τα δεδομένα της χώρας Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών. Ένα γεγονός που έγινε θεσμός μετά την περσινή πρώτη και άκρως επιτυχημένη διοργάνωση, η οποία έκανε την πανεπιστημιούπολη επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Φέτος, το Welcome to UP 2023, η νέα μεγάλη γιορτή νεολαίας του φθινοπώρου στην περιοχή, επιστρέφει με πλήθος εκδηλώσεων, οι οποίες απλώνονται σε 5 ημέρες γεμάτες μοναδικές εμπειρίες και σε τρεις πόλεις (Πάτρα, Μεσολόγγι και Αγρίνιο), κινητοποιώντας φοιτητές και πολίτες και κάνοντας πράξη την εξωστρέφεια, φτιάχνοντας γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της κοινωνίας της Δυτικής Ελλάδας.

Ο προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, προκειμένου κατά το διάστημα 18-22 Οκτωβρίου να λειτουργεί άψογα ένα δυναμικό δίκτυο επικοινωνίας για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και πολίτες, ένα σκηνικό γιορτής, όπου η γνώση και η καινοτομία θα συναντούν την ιστορία, τον πολιτισμό και τα όνειρα των χιλιάδων φοιτητών του τρίτου μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος στη χώρα.

Το Welcome to UP 2023, το οποίο θα είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια, σε χωρική διασπορά, σε περιεχόμενο και σε κέφι διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου, του Ιδρύματος Τοπάλη και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.

Στο επίκεντρο όλων θα βρίσκεται το Campus του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου θα στηθεί ένα μεγάλο φοιτητικό χωριό.

Το πενθήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων εκτός από τα περίπτερα, τις επαφές με ομάδες και δομές του Πανεπιστημίου, τη συνάντηση με επιτυχημένους αποφοίτους, τις ξεναγήσεις σε εμβληματικά σημεία, τους περιπάτους σε μνημεία και τόπους ενδιαφέροντος, και τη γνωριμία με τους χώρους και τους ανθρώπους του ΑΕΙ και της πόλης, περιλαμβάνει επίσης συνέδρια, παραστάσεις, πολυθεάματα, αστρονομική παρατήρηση, δράσεις, όπως το Taste the City και το Magic Patras Bus Tour (ξεναγήσεις με ανοικτά λεωφορεία), αλλά και κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Και φυσικά, ετοιμαστείτε για πάρτι και συναυλίες. Φέτος στο Welcome to UP 2023 θα ακούσουμε τους «Πυξ Λαξ», την Ανδριάννα Μπάμπαλη, τους «Συνεπιβάτες», τον Ρένο Χαραλαμπίδη με την Ορχήστρα της Pfizer, τους Onirama, και τον Φοίβο Δεληβοριά.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο είναι σχεδιασμένο κατά τα πρότυπα μεγάλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σε μια πρωτοβουλία που δεν έχει διεξαχθεί ξανά στην χώρα. Όλες οι εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο και απευθύνονται σε φοιτητές, κατοίκους και επισκέπτες, ενώ κατά τη διάρκεια του πενθημέρου όλα τα Μουσεία του Πανεπιστημίου Πατρών θα είναι ανοικτά για το κοινό.