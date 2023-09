Welcome to UP 2023: Η μεγάλη γιορτή αρχίζει σε ένα μήνα

Σε ένα μήνα από σήμερα, στις 18 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται το «Welcome to UP 2023», το πρωτοποριακό για τα δεδομένα της χώρας Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών. Φέτος, το Welcome to UP 2023, η νέα μεγάλη γιορτή νεολαίας του φθινοπώρου στην περιοχή, επιστρέφει με πλήθος εκδηλώσεων, οι οποίες απλώνονται σε 5 ημέρες γεμάτες μοναδικές εμπειρίες και σε τρεις πόλεις (Πάτρα, Μεσολόγγι και Αγρίνιο).

Στο επίκεντρο όλων θα βρίσκεται το Campus του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου θα στηθεί ένα μεγάλο φοιτητικό χωριό. Φέτος στο Welcome to UP 2023 θα ακούσουμε τους «Πυξ Λαξ», την Ανδριάννα Μπάμπαλη, τους «Συνεπιβάτες», τον Ρένο Χαραλαμπίδη με την Ορχήστρα της Pfizer, τους Onirama και τον Φοίβο Δεληβοριά.