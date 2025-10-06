Welcome to UP 2025: Οι Χορηγοί του της μεγάλης γιορτής του Πανεπιστημίου Πατρών
Welcome to UP 2025: Αυτοί που στηρίζουν τη μεγάλη γιορτή του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι Χορηγοί του Φεστιβάλ.
Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών-τριων του Πανεπιστημίου Πατρών, που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 11/10/2025, με κέντρο την πανεπιστημιούπολη αλλά και εκδηλώσεις σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την πολύτιμη συμβολή των χορηγών του.
Η εμπιστοσύνη και η στήριξη που δείχνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες σε αυτή την πρωτοποριακή και δημιουργική διοργάνωση, αποτελούν ουσιαστικό και καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας της.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκφράζει δημόσια τις θερμές ευχαριστίες του προς τους χορηγούς του Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ:
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: ΔΕΗ
PREMIUM ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: EUROBANK / ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ
PREMIUM ΧΟΡΗΓΟΙ: RED BULL / LOUX COLA / ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΟΡΗΓΟΙ
OCEANIC SECURITY
COFFEE ISLAND
BOOK TICKET BY FERRY CENTER
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
CITY TOWERS
DYNACOMP
NEW ALERT MOYΣΤΑΦΕΡΗΣ
DISTINTO
MY WAY HOTEL & EVENTS
ICON GROUP
ZAXAΡΟΠΟΥΛΟΣ PATRAS CATERING
DELL OCTABIT
CISCO
ICON FITNESS
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
PATRAS DRONE ACADEMY
PATRAS SCIENCE PARK
EVLOGIA TRUE TASTE OF GREECE
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΝΕΤCOMPANY
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
MITRELIS – INTERNATIONAL TRANSPORT
NACO – ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ- ΑΜΑΛΘΕΙΑ
KSI GREECE
ΚΑΦΕΤΖΗΣ – ΤΑΣΣΙΝΗ
ΙΝ.ΒΙ. Σ
BAKKAR SA – ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΤΕΕ – ΤΕXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
GOTSIS – ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
GREENWORKS – ΒΟΥΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
AEOLOS RUGBY PATRAS
ΑΟΠ ΕΡΜΗΣ -ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΝΩΜΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙXEIΤΗΣΕΩΝ
SPOUDAZO.GR
FINEVIEW.GR
To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ιδρύματος Τοπάλη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News