Welcome to UP 2025: Οι Χορηγοί του της μεγάλης γιορτής του Πανεπιστημίου Πατρών
06 Οκτ. 2025 11:15
Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών-τριων του Πανεπιστημίου Πατρών, που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 11/10/2025, με κέντρο την πανεπιστημιούπολη αλλά και εκδηλώσεις σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την πολύτιμη συμβολή των χορηγών του.

Η εμπιστοσύνη και η στήριξη που δείχνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες σε αυτή την πρωτοποριακή και δημιουργική διοργάνωση, αποτελούν ουσιαστικό και καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας της.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκφράζει δημόσια τις θερμές ευχαριστίες του προς τους χορηγούς του Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ:

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: ΔΕΗ

PREMIUM ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: EUROBANK / ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

PREMIUM ΧΟΡΗΓΟΙ: RED BULL / LOUX COLA / ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

OCEANIC SECURITY

COFFEE ISLAND

BOOK TICKET BY FERRY CENTER

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

CITY TOWERS

DYNACOMP

NEW ALERT MOYΣΤΑΦΕΡΗΣ

DISTINTO

MY WAY HOTEL & EVENTS

ICON GROUP

ZAXAΡΟΠΟΥΛΟΣ PATRAS CATERING

DELL OCTABIT

CISCO

ICON FITNESS

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

PATRAS DRONE ACADEMY

PATRAS SCIENCE PARK

EVLOGIA TRUE TASTE OF GREECE

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΝΕΤCOMPANY

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

MITRELIS – INTERNATIONAL TRANSPORT

NACO – ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ- ΑΜΑΛΘΕΙΑ

KSI GREECE

ΚΑΦΕΤΖΗΣ – ΤΑΣΣΙΝΗ

ΙΝ.ΒΙ. Σ

BAKKAR SA – ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΕ – ΤΕXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

GOTSIS – ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

GREENWORKS – ΒΟΥΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

AEOLOS RUGBY PATRAS

ΑΟΠ ΕΡΜΗΣ -ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΓΝΩΜΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙXEIΤΗΣΕΩΝ

SPOUDAZO.GR

FINEVIEW.GR

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ιδρύματος Τοπάλη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/

