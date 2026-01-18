Wine Festival Athens 2026: Τα κρασιά της Πελοποννήσου στην Αίγλη Ζαππείου

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, από τις 13:00 έως τις 21:00, το Peloponnese Wine Festival Athens 2026 επιστρέφει στην Αίγλη Ζαππείου, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά τους πιο δυναμικούς παραγωγούς της Πελοποννήσου και τα κρασιά που εκφράζουν τον μεγαλύτερο και πιο εμβληματικό αμπελώνα της Ελλάδας.

Με 55 οινοποιεία — αριθμός-ρεκόρ για τη διοργάνωση — το φεστιβάλ υπόσχεται μια πλήρη, επίκαιρη και ζωντανή εικόνα του πελοποννησιακού κρασιού σήμερα.

Καθιερωμένο πλέον ως ετήσιος θεσμός, το Peloponnese Wine Festival λειτουργεί ως σημείο συνάντησης ανάμεσα σε παραγωγούς, επαγγελματίες και φίλους του κρασιού. Οι «προβολείς» στρέφονται φέτος στις ιστορικές ζώνες της Πελοποννήσου και στις σύγχρονες εκφράσεις τους, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία, τη σύγχρονη οινοποιητική ταυτότητα και τη δυναμική μιας περιοχής που συνεχίζει να εξελίσσεται.

Η φετινή διοργάνωση σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, φέρνοντας στην Αίγλη Ζαππείου 55 οινοποιεία από όλη την Πελοπόννησο. Οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν κρασιά από τις χαρακτηριστικές ποικιλίες της περιοχής — Αγιωργίτικο, Μοσχοφίλερο, Ροδίτη, Μαυροδάφνη, Κυδωνίτσα — σε εκδοχές που συνδυάζουν βαθιά παράδοση και σύγχρονη δημιουργικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νέα γενιά παραγωγών, που φέρνει φρέσκια αισθητική, νέες ιδέες και καινοτόμες οινοποιητικές προσεγγίσεις, ενώ αρκετά οινοποιεία εμφανίζονται για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό, προσφέροντας ένα “in real time” στιγμιότυπο του σήμερα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



