Ξανά πάνω από 100 δολάρια η τιμή του πετρελαίου

Οι τιμές του αμερικανικού αργού και του Brent παρέμειναν υψηλές το βράδυ της Κυριακής, καθώς η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων στις βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν στο νησί Χαργκ. Η σύγκρουση έχει ήδη εισέλθει στην τρίτη εβδομάδα, αυξάνοντας την αβεβαιότητα στην αγορά ενέργειας.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ξεπέρασε προσωρινά τα 100 δολάρια το βαρέλι, πριν διαμορφωθεί περίπου στα 98,9 δολάρια. Το Brent ενισχυόταν κατά 1,2%, φτάνοντας τα 104,2 δολάρια το βαρέλι. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο νησί, χωρίς να προκληθούν ζημιές στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αλλά προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν πλήγματα στο αργό εάν το Ιράν συνεχίσει επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να ανακοινώσει ότι αρκετές χώρες συμφώνησαν να συμβάλουν στην προστασία δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αν και παραμένει υπό συζήτηση η χρονική στιγμή εκκίνησης της επιχείρησης. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη επανέλαβε την απειλή για πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, όπου παράγεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Σύμφωνα με ειδικούς, ένα άμεσο πλήγμα στον τερματικό σταθμό εξαγωγών του Χαργκ θα μπορούσε να διακόψει άμεσα το μεγαλύτερο μέρος των 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου ημερησίως που εξάγει το Ιράν, με πιθανές σφοδρές αντιδράσεις στα Στενά του Ορμούζ και ευρύτερα στην περιοχή. Οι επιθέσεις του Ιράν έχουν ήδη περιορίσει την κυκλοφορία πλοίων στα Στενά, ένα πέρασμα που πριν από την κρίση διέθετε περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου στην ιστορία, με τις τιμές να έχουν αυξηθεί πάνω από 40% από την αρχή της σύγκρουσης. Παρά την πρωτοβουλία περισσότερων από 30 χωρών να απελευθερώσουν συνολικά 400 εκατομμύρια βαρέλια από στρατηγικά αποθέματα, οι τιμές παραμένουν υψηλές.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ τόνισε ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για υποχώρηση των τιμών τις επόμενες εβδομάδες, υπογραμμίζοντας τον δραματικό αντίκτυπο της κατάστασης σε έναν πόλεμο και τη σημασία των στρατιωτικών επιχειρήσεων για την αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος.

