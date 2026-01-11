Ξανά στις νίκες η Παναχαϊκή, διέλυσε το Ληξούρι – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Η Παναχαϊκή επέστρεψε στον δρόμο των επιτυχιών, καθώς επικράτησε επί του Ληξουρίου στην έδρα της με σκορ 79-55 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου της National League 2.

Διαιτητές: Κοντίλης-Τζιμογιάννης-Μπούσιας. Τα 10λεπτα: 24-15, 40-30 (ημ.), 66-45, 79-55.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 16 (2τρ., 10 ασίστ), Οικονομίδης 14 (4), Μπίρμπας 4 (1), Σάτοβιτς 10 (1), Χριστόπουλος 6 (10ριμπ., 5ασ.), Καραγγελής 13 (3), Τσιμίδης 4, Νικολάου 3 (1), Κανελλάκης 7 (1), Χρυσανθόπουλος 2.

ΛΗΞΟΥΡΙ (Τζουγανάτος): Τσούκας 4, Ιωαννίδης 18, Παπανικολόπουλος 14 (3), Καραπιπέρης 5, Καψάλης 4, Συνοδινός-Χούσος, Μπέτι 7 (2), Μοσχόπουλος 3 (1), Παρδάλης.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας δήλωσε τα εξής: «Συγχαρητήρια στους αθλητές μου για τη νίκη τους. Σήμερα δείξαμε ότι βρήκαμε τον ρυθμό που είχαμε χάσει λόγω των διακοπών. Ολα τα παιδιά έπαιξαν πολύ καλά, τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση, ενώ κάλυψαν και την απουσία του Χρονόπουλου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα διάστρεμμα. Κάθε νίκη, πλέον, είναι σημαντική. Το πρωτάθλημα είναι στον β΄ γύρο και πρέπει να συνεχίσουμε με καλή προπόνηση όπως την εβδομάδα πέρασε, για το επόμενο παιχνίδι μας. Και πάλι ένα μεγάλο μπράβο σε όλους».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



