Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Σε ένα ιδιαίτερα γιορτινό και ζωντανό κλίμα, το Επιμελητήριο Αχαΐας διοργάνωσε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 ένα ξεχωριστό live μουσικό event στο κέντρο της Πάτρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πατρινό Καρναβάλι, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τόνωση της εμπορικής κίνησης.

Από τις 12:00 έως τις 15:00, ο πεζόδρομος της οδού Μαιζώνος, στη συμβολή με την Αγίου Νικολάου, μετατράπηκε σε έναν ανοιχτό μουσικό πυρήνα χαράς και εξωστρέφειας. Εκατοντάδες πολίτες και επισκέπτες που κατέκλυσαν το ιστορικό κέντρο της πόλης, στο αποκορύφωμα της καρναβαλικής περιόδου, πέρασαν από το σημείο της εκδήλωσης, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής, κεφιού και αισιοδοξίας.

Το μουσικό σχήμα με τους Μυρτώ Καμβυσίδη και Γρηγόρη Πετράκο παρουσίασε ένα δυναμικό πρόγραμμα με αγαπημένες ελληνικές και ξένες επιτυχίες, σύγχρονες διασκευές και τραγούδια που ξεσήκωσαν το κοινό.

Η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας απέδειξε έμπρακτα πως ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Η αυξημένη προσέλευση στο εμπορικό κέντρο, η παρατεταμένη παραμονή των επισκεπτών στην περιοχή και η θετική διάθεση που δημιουργήθηκε, είχαν άμεσο αντίκτυπο στην κίνηση των καταστημάτων εστίασης και λιανεμπορίου.

Καταστηματάρχες της περιοχής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι τέτοιες δράσεις προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην αγοραστική εμπειρία και ενισχύουν τη σύνδεση του καταναλωτή με την τοπική αγορά.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, με στρατηγική στόχευση την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις εξωστρέφειας που αξιοποιούν μεγάλες διοργανώσεις της πόλης προς όφελος της τοπικής οικονομίας. Μέσα από συνέργειες πολιτισμού και αγοράς, επιβεβαιώνει τον θεσμικό του ρόλο ως αρωγός των επιχειρήσεων και πυλώνας στήριξης της εμπορικής ζωής της Πάτρας.

Η επιτυχία της συγκεκριμένης εκδήλωσης αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του πώς η σωστά σχεδιασμένη παρέμβαση στον δημόσιο χώρο μπορεί να ενισχύσει την επισκεψιμότητα, να δημιουργήσει θετικές εμπειρίες και να δώσει ώθηση στην τοπική αγορά, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής τουριστικής και εορταστικής κίνησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



