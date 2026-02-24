Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Σε εορταστικό κλίμα και με έντονη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε μουσικό event στο κέντρο της Πάτρας, στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής αγοράς και της εμπορικής κίνησης.

Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ
24 Φεβ. 2026 13:22
Pelop News

Σε ένα ιδιαίτερα γιορτινό και ζωντανό κλίμα, το Επιμελητήριο Αχαΐας διοργάνωσε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 ένα ξεχωριστό live μουσικό event στο κέντρο της Πάτρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πατρινό Καρναβάλι, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τόνωση της εμπορικής κίνησης.

Από τις 12:00 έως τις 15:00, ο πεζόδρομος της οδού Μαιζώνος, στη συμβολή με την Αγίου Νικολάου, μετατράπηκε σε έναν ανοιχτό μουσικό πυρήνα χαράς και εξωστρέφειας. Εκατοντάδες πολίτες και επισκέπτες που κατέκλυσαν το ιστορικό κέντρο της πόλης, στο αποκορύφωμα της καρναβαλικής περιόδου, πέρασαν από το σημείο της εκδήλωσης, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής, κεφιού και αισιοδοξίας.

Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Το μουσικό σχήμα με τους Μυρτώ Καμβυσίδη και Γρηγόρη Πετράκο παρουσίασε ένα δυναμικό πρόγραμμα με αγαπημένες ελληνικές και ξένες επιτυχίες, σύγχρονες διασκευές και τραγούδια που ξεσήκωσαν το κοινό.

Η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας απέδειξε έμπρακτα πως ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Η αυξημένη προσέλευση στο εμπορικό κέντρο, η παρατεταμένη παραμονή των επισκεπτών στην περιοχή και η θετική διάθεση που δημιουργήθηκε, είχαν άμεσο αντίκτυπο στην κίνηση των καταστημάτων εστίασης και λιανεμπορίου.

Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Καταστηματάρχες της περιοχής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι τέτοιες δράσεις προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην αγοραστική εμπειρία και ενισχύουν τη σύνδεση του καταναλωτή με την τοπική αγορά.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, με στρατηγική στόχευση την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις εξωστρέφειας που αξιοποιούν μεγάλες διοργανώσεις της πόλης προς όφελος της τοπικής οικονομίας. Μέσα από συνέργειες πολιτισμού και αγοράς, επιβεβαιώνει τον θεσμικό του ρόλο ως αρωγός των επιχειρήσεων και πυλώνας στήριξης της εμπορικής ζωής της Πάτρας.

Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ

Η επιτυχία της συγκεκριμένης εκδήλωσης αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του πώς η σωστά σχεδιασμένη παρέμβαση στον δημόσιο χώρο μπορεί να ενισχύσει την επισκεψιμότητα, να δημιουργήσει θετικές εμπειρίες και να δώσει ώθηση στην τοπική αγορά, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής τουριστικής και εορταστικής κίνησης.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:58 Τραγικές συνθήκες νοσηλείας στην Παιδοψυχιατρική Κλινική της Πάτρας: Εφηβος νοσηλεύεται σε στρώμα στο έδαφος
14:55 Απήγαγαν και σκότωσαν τον λάθος άνθρωπο: Το θρίλερ με τον 85χρονο που συγκλονίζει την Αυστραλία
14:47 Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία»
14:41 Αχαΐα: 107 συλλήψεις στην κορύφωση του Καρναβαλιού – Σαρωτικοί έλεγχοι για ναρκωτικά, όπλα και παραβατικότητα
14:35 Βόλος: Στο μικροσκόπιο επεισόδιο σε παιδικό σταθμό – Στο αυτόφωρο δύο βρεφοκόμοι, μήνυση και από τον πατέρα
14:28 Σε λειτουργία το νέο υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ στον e-ΕΦΚΑ – Νέες ψηφιακές δυνατότητες για εργαζόμενους
14:19 Καλάβρυτα: Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις το Σαββατοκύριακο για κατοίκους της Αροανίας
14:13 Μαρινάκης για Δένδια: «Μεγεθύνθηκε το θέμα» – Μήνυμα ενότητας και αιχμές για Τέμπη, Υγεία και εξωτερική πολιτική
14:10 Σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Ήλιδας για τις εκτεταμένες κατολισθήσεις στην Πηνεία
14:05 Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια – Μνημόσυνο στη μνήμη του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
14:01 Έρευνα για το «τέρας του Βελγίου» Μαρκ Ντιτρού: Βρέθηκαν 200 γυμνές φωτογραφίες παιδιών στο κελί του
14:00 Ετοιμο το Αίγιο ν’ αλλάξει πίστα: Η αξιοποίηση του Λιμανιού είναι το μεγάλο δέλεαρ
13:56 Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Παράνομη η εντολή εκταφής» – Ένταση στη δίκη για τα βίντεο
13:50 Πάτρα: Απάντηση της Δημοτικής Αρχής για τον Αποκριάτικο Χορό Δημάρχου
13:46 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
13:36 Στα τέλη Μαρτίου οι ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό – Το οικονομικό στίγμα της κυβέρνησης για το 2026
13:33 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Ερωτήματα για Φράγμα Πηνειού, αναπλάσεις, αποζημιώσεις και υποδομές στη λογοδοσία της Περιφέρειας
13:29 Ζελένσκι από το καταφύγιο: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία στέκεται ακόμη» ΒΙΝΤΕΟ
13:22 Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ
13:17 Γ’ Εθνική: Η ώρα της αλήθειας, κλήρωση και ημερομηνίες play offs-outs
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ