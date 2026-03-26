Ξεχωριστή βραδιά για τη Ρις Γουίδερσπουν: Το πάρτι γενεθλίων στο Νάσβιλ και το τρυφερό βίντεο

Η Ρις Γουίδερσπουν γιόρτασε τα 50ά της γενέθλια στο Νάσβιλ, έχοντας δίπλα της τα τρία παιδιά της, ενώ μέσα από βίντεο που ανέβασε στα social media μοιράστηκε στιγμές από τη βραδιά και ευχαρίστησε όσους της έστειλαν ευχές.

26 Μαρ. 2026 18:39
Pelop News

Τα 50ά της γενέθλια γιόρτασε η Ρις Γουίδερσπουν με ένα ξεχωριστό πάρτι στο Νάσβιλ, έχοντας στο πλευρό της τα τρία παιδιά της, συγγενείς και στενούς φίλους. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και παραγωγός επέλεξε για την περίσταση ένα λευκό φόρεμα με κρόσσια και λευκές μπότες, σε μια εμφάνιση που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα.

Στον λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα, η Γουίδερσπουν δημοσίευσε βίντεο και στιγμιότυπα από τη βραδιά, στα οποία φαίνεται να αγκαλιάζει την κόρη της Άβα και τους δύο γιους της, Ντίκον και Τενεσί. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε ότι η καρδιά της «ξεχειλίζει από αγάπη», τονίζοντας πόσο ξεχωριστό ήταν για εκείνη να γιορτάσει αυτό το ορόσημο με την οικογένεια και τους φίλους της.

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Μαρτίου σε χώρο του Νάσβιλ, λίγες ώρες πριν από τα γενέθλιά της στις 22 Μαρτίου, ενώ σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ζεστό και προσωπικό. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν και γνωστά ονόματα από τον χώρο του θεάματος, με το επίκεντρο ωστόσο να παραμένει στην ίδια και στους δικούς της ανθρώπους.

Η ηθοποιός έδωσε έτσι έναν έντονα οικογενειακό τόνο στη συμπλήρωση των 50 χρόνων της, επιλέγοντας να μοιραστεί κυρίως στιγμές τρυφερότητας, χαράς και ευγνωμοσύνης, σε μια βραδιά που συνδύασε λάμψη, οικειότητα και γιορτινή διάθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ