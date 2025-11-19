Ξέφυγε η κατάσταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Διακοπή μετά τις κατηγορίες για bullying σε μάρτυρα

Η κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της επιτροπής να διακόψει τη συνεδρίαση. Η σύγκρουση ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη (ΝΔ) και την Ευαγγελία Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ) συνεχίστηκε ακόμη και εκτός μικροφώνων, με αλληλοκατηγορίες για bullying, προσωπικές αιχμές και πολιτικές υπερβάσεις.

Ένταση δημιουργήθηκε στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, και την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρου Τζεδάκη.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν οι δύο βουλευτές συγκρούστηκαν για τις απαντήσεις του μάρτυρα, αναγκάζοντας τον πρόεδρο της επιτροπής να διακόψει προσωρινά τη συνεδρίαση.

Αλληκατηγορίες για bullying κατά τη διακοπή

Με την επανέναρξη της διαδικασίας, η κ. Λιακούλη υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της διακοπής ο κ. Λαζαρίδης πλησίασε τον μάρτυρα και του μίλησε με έντονο τρόπο, λέγοντας «πες την αλήθεια, δεν τα πήρατε κι εσείς από το εθνικό απόθεμα;», κάνοντας λόγο για bullying και ανακοινώνοντας ότι θα ενημερώσει τον πρόεδρο της Βουλής.

Ο κ. Λαζαρίδης αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι συνέβη τέτοιο περιστατικό, λέγοντας ότι απλώς σχολίασε πως «ωραία τα λέτε κ. Τζεδάκη για τις υπουργικές αποφάσεις, αλλά την τεχνική λύση την χρησιμοποιήσατε». Παράλληλα, κατηγόρησε την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ ότι επιχειρεί «να δείξει καλύτερο πρόσωπο στο κόμμα της».

Η κ. Λιακούλη απάντησε χαρακτηρίζοντας «ντροπή» την αναφορά σε εσωκομματικά θέματα, διευκρινίζοντας ότι διατηρεί άριστες σχέσεις με τη βασική εισηγήτρια του κόμματος, Μιλένα Αποστολάκη.

Η κατάθεση Τζεδάκη και οι ερωτήσεις για ζώα, επιδοτήσεις και “τεχνική λύση”

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Τζεδάκης τόνισε ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αυτός που μετρά τα ζώα» και εξήγησε την αρμοδιότητά του ως αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν έχει την ευθύνη για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες ούτε διαθέτει εικόνα για τον αριθμό των ζώων στην Κρήτη.

Ο κ. Λαζαρίδης τον ρώτησε αν είχε ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για παρατυπίες στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. «Δεν είχα ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί δεν τα ήξερα και εγώ», απάντησε ο μάρτυρας.

Ακολούθησε κλιμάκωση όταν ο εισηγητής της ΝΔ σχολίασε: «Βλέπατε τα αιγοπρόβατα να περνάνε, που είστε κολλητός του Ανδρουλάκη», με τον κ. Τζεδάκη να απαντά: «Αυτός που μετρά τα αιγοπρόβατα και δίνει τις επιδοτήσεις είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σχετικά με τις επιδοτήσεις μέσω της «τεχνικής λύσης», ο μάρτυρας ανέφερε: «Αν χρειάζομαι 200 στρέμματα και έχω 100 ιδιόκτητα, κάνω την αίτηση και ενεργοποιώ τα υπόλοιπα 100. Το σύστημα από μόνο του τα τοποθετεί εκτός Περιφερειακής Ενότητας. Αυτή είναι η τεχνική λύση».

Σε παρατήρηση για απασχόληση συγγενικού προσώπου χωρίς εργόσημο, ο κ. Τζεδάκης απάντησε ότι τον βοηθά σποραδικά και ρώτησε τον κ. Λαζαρίδη αν «αυτό θα μπει στην Ομάδα Αλήθειας». Ο βουλευτής της ΝΔ ανταπάντησε: «Μην κάνετε μαγκιές εδώ».

Ο μάρτυρας επεσήμανε επίσης ότι για περιπτώσεις όπου συγγενείς κτηνιάτρων εμφανίζονται σε δηλώσεις εθνικού αποθέματος διενεργούνται ήδη Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ: Κατηγορίες για τραμπουκισμό

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε «λεκτική και σωματική επίθεση» από τον κ. Λαζαρίδη σε βάρος του μάρτυρα, κάνοντας λόγο για «τραμπουκισμούς» και ζητώντας από τον Πρωθυπουργό να τον απομακρύνει από την Εξεταστική Επιτροπή.

Το κόμμα υποστήριξε ότι ο εισηγητής της ΝΔ λειτουργεί «σαν μέλος ακροδεξιάς αγέλης» και «σε πλήρη συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό», σημειώνοντας ότι η ανοχή του Μαξίμου σε τέτοιες συμπεριφορές επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς περί πολιτικής καθοδήγησης.

