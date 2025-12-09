Ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου η ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια

Την έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας στα Γυμνάσια της χώρας από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ακόμη κύκλου υποστηρικτικών μαθημάτων για τους μαθητές.

Εξαίρεση αποτελούν τα σχολεία που υπάγονται σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες αργούν την 17η Δεκεμβρίου. Για τις συγκεκριμένες περιοχές, ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων έχει οριστεί η 18η Δεκεμβρίου.

Η ενισχυτική διδασκαλία στο Γυμνάσιο περιλαμβάνει υποστηρικτικά μαθήματα στα βασικά γνωστικά αντικείμενα: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τη λήξη των μαθημάτων, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του πριν από την έναρξη των τελικών εξετάσεων, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών και την ενίσχυση της μαθησιακής τους πορείας.

