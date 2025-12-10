Απάτη με ψεύτικο email από το υπουργείο Ανάπτυξης για δήθεν Πρόγραμμα «Χριστουγεννιάτικη Διάσωση Οικογένειας 2025»

Ημερομηνίες διανομής θα είναι 20–23 Δεκεμβρίου 2025 σε σούπερ μάρκετ και δημοτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Υπουργείο Ανάπτυξης
10 Δεκ. 2025 12:23
Pelop News

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα ψευδεπίγραφο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που υποτίθεται ότι προέρχεται από το υπουργείο Ανάπτυξης. Το υπουργείο έχει ήδη ενημερώσει τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για απάτη.

Το ψευδές μήνυμα υπόσχεται δωρεάν χριστουγεννιάτικα πακέτα σε ελληνικές οικογένειες έναντι πληρωμής, ενώ δήθεν προέρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Αναλυτικά το μήνυμα ανέφερε:

Εθνικό Πρόγραμμα με την επωνυμία «Χριστουγεννιάτικη Διάσωση Οικογένειας 2025» ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος σήμερα (10.12.25).

Όπως προβλέπει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, με απευθείας εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και με πλήρη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, ξεκινά αμέσως το Εθνικό Πρόγραμμα «Χριστουγεννιάτικη Διάσωση Οικογένειας 2025».

Αυτό σημαίνει πως κάθε ελληνική οικογένεια – ανεξαρτήτως εισοδήματος – δικαιούται εντελώς δωρεάν πακέτο γιορτών γεμάτο με εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, ώστε κανένα σπίτι στη χώρα μας να μην περάσει τις γιορτές χωρίς χαρά και αφθονία.

Το πακέτο της οικογένειάς σας περιλαμβάνει:

1 αρνί ή κατσίκι (8–10 κιλά)

1 γαλοπούλα (4–5 κιλά)

2 κιλά μοσχάρι premium (για μαγειρίτσα ή ψητό)

5 λίτρα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

3 κιλά μέλι θυμαρίσιο

2 κιλά φρέσκο βούτυρο αγελάδος

2 χριστόψωμα + 2 βασιλόπιτες

2 κιλά κουραμπιέδες & μελομακάρονα

1 κιλό φέτα ΠΟΠ + 1 κιλό γραβιέρα Κρήτης

500 γρ. παστουρμάς ή καβουρμάς

3 μεγάλες συσκευασίες χριστουγεννιάτικα γλυκά & σοκολάτες

2 κιλά ρύζι + 2 κιλά φακές

1 κονσέρβα εβαπορέ γάλα για τα παιδιά

1 χριστουγεννιάτικο παιχνίδι-έκπληξη για κάθε παιδί της οικογένειας

Ημερομηνίες διανομής: 20–23 Δεκεμβρίου 2025 σε σούπερ μάρκετ και δημοτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

