Ξεκινά ξανά το Ψηφιακό Φροντιστήριο: Εμπλουτισμένο πρόγραμμα με «ζωντανά» μαθήματα

Νέα βιντεομαθήματα και ενισχυμένη στήριξη για μαθητές με ειδικές ανάγκες

Ξεκινά ξανά το Ψηφιακό Φροντιστήριο: Εμπλουτισμένο πρόγραμμα με «ζωντανά» μαθήματα
22 Σεπ. 2025 8:03
Pelop News

Από σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, επανέρχονται τα «ζωντανά» μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «καινοτόμο δράση» που στηρίζει έμπρακτα τους μαθητές, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση σε ποιοτική γνώση και μειώνοντας σημαντικά το βάρος για τις οικογένειες. Όπως τόνισε, «κανένα παιδί δεν πρέπει να στερηθεί το δικαίωμα να κυνηγήσει τα όνειρά του».

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο, που πέρυσι αγκαλιάστηκε από περισσότερους από 146.000 μαθητές σε Ελλάδα, Κύπρο και ομογένεια, προσέφερε πάνω από 3.500 ώρες διδασκαλίας και πλέον επιστρέφει με ανανεωμένο πρόγραμμα.

Τι προβλέπει η νέα σχολική χρονιά

  • Συνέχιση των «ζωντανών» μαθημάτων για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικά μαθήματα.
  • Εμπλουτισμός της πλατφόρμας ασύγχρονης μάθησης (lms.digitalschool.gov.gr) με νέες ασκήσεις, βίντεο και επαναλήψεις.
  • Διατήρηση διδασκαλίας από έμπειρους εκπαιδευτικούς με σύγχρονες τεχνικές e-learning.
  • Διεύρυνση της υποστήριξης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Δημιουργία ψηφιακής κοινότητας μάθησης με συνεργασία μαθητών και καθηγητών.
  • Ενίσχυση της πλατφόρμας streaming.digitalschool.gov.gr με συνεχή παραγωγή βιντεομαθημάτων υψηλής ποιότητας για όλες τις τάξεις από την Ε΄ Δημοτικού έως τη Β΄ Λυκείου.

Η περσινή χρονιά σε αριθμούς

Το πρόγραμμα κατέγραψε 3.500 ώρες ζωντανής διδασκαλίας, σε πολλές περιπτώσεις με διερμηνεία στη νοηματική και υπότιτλους, ώστε να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση. Παράλληλα, προσέφερε διαγωνίσματα προσομοίωσης και διαδραστικές επαναλήψεις, δίνοντας σημαντική βοήθεια σε μαθητές και αποφοίτους που προετοιμάζονταν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και το διαθέσιμο υλικό μέσω των ιστοσελίδων:
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:33 Ισπανία και Γαλλία στο έλεος της κακοκαιρίας: Νεκρός στην Καταλονία, χάος σε πτήσεις και μετακινήσεις
8:31 Δημήτρης Καλογερόπουλος: Στις 12/10 το ετήσιο μνημόσυνο
8:25 Νέα πλατφόρμα ΥΠΟΙΚ: Πώς με ένα κλικ εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα βλέπουν τις αυξήσεις στις αποδεοχές τους από το 2026
8:19 Νέο τροχαίο: Ντελαπάρησε αυτοκίνητο στη Ποσειδώνος, στο νοσοκομείο ο οδηγός
8:18 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
8:10 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις, ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις ώς 70%
8:03 Ξεκινά ξανά το Ψηφιακό Φροντιστήριο: Εμπλουτισμένο πρόγραμμα με «ζωντανά» μαθήματα
8:00 Βοιωτία: Η καταγγελία και η αποκάλυψη της φρίκης με τη θαμμένη γυναίκα
7:52 Ο Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Επαφές με ηγέτες και επενδυτές, η συνάντηση με Ερντογάν
7:46 Ο επικήδειος Τραμπ για τον δολοφονηθέντα Τσάρλι Κερκ: «Είναι μάρτυρας»
7:41 Αν και τη νύχτα φθινοπώριασε, παραμένει ζεστός ο καιρός, η πρόγνωση για την Πάτρα σήμερα 22/9
7:34 Παγκράτι: Πυροβόλησαν 33χρονο στη μέση του δρόμου
7:28 Θανατηφόρο τροχαίο μ’ ένα νεκρό στον Πειραιά – ΦΩΤΟ
7:19 Δυνατός σεισμός στο Αγιο Ορος, αισθητός και στη Θεσσαλονίκη
7:12 «Αγουρη» βία
22:24 Ιταλία: Στόχος το έλλειμμα κάτω από 3% το 2025
22:14 Στις 5 Οκτωβρίου εκλογές στη Συρία
22:02 Τι αποκάλυψε η Ντενίση για την Βουγιουκλάκη
21:52 Πρώτο φιλικό για Ερμή και ΑΟ Αιγιαλέων και δοκιμές
21:41 Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ