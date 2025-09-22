Ξεκινά ξανά το Ψηφιακό Φροντιστήριο: Εμπλουτισμένο πρόγραμμα με «ζωντανά» μαθήματα

Από σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, επανέρχονται τα «ζωντανά» μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «καινοτόμο δράση» που στηρίζει έμπρακτα τους μαθητές, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση σε ποιοτική γνώση και μειώνοντας σημαντικά το βάρος για τις οικογένειες. Όπως τόνισε, «κανένα παιδί δεν πρέπει να στερηθεί το δικαίωμα να κυνηγήσει τα όνειρά του».

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο, που πέρυσι αγκαλιάστηκε από περισσότερους από 146.000 μαθητές σε Ελλάδα, Κύπρο και ομογένεια, προσέφερε πάνω από 3.500 ώρες διδασκαλίας και πλέον επιστρέφει με ανανεωμένο πρόγραμμα.

Τι προβλέπει η νέα σχολική χρονιά

Συνέχιση των «ζωντανών» μαθημάτων για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικά μαθήματα.

Εμπλουτισμός της πλατφόρμας ασύγχρονης μάθησης (lms.digitalschool.gov.gr) με νέες ασκήσεις, βίντεο και επαναλήψεις.

Διατήρηση διδασκαλίας από έμπειρους εκπαιδευτικούς με σύγχρονες τεχνικές e-learning.

Διεύρυνση της υποστήριξης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Δημιουργία ψηφιακής κοινότητας μάθησης με συνεργασία μαθητών και καθηγητών.

Ενίσχυση της πλατφόρμας streaming.digitalschool.gov.gr με συνεχή παραγωγή βιντεομαθημάτων υψηλής ποιότητας για όλες τις τάξεις από την Ε΄ Δημοτικού έως τη Β΄ Λυκείου.

Η περσινή χρονιά σε αριθμούς

Το πρόγραμμα κατέγραψε 3.500 ώρες ζωντανής διδασκαλίας, σε πολλές περιπτώσεις με διερμηνεία στη νοηματική και υπότιτλους, ώστε να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση. Παράλληλα, προσέφερε διαγωνίσματα προσομοίωσης και διαδραστικές επαναλήψεις, δίνοντας σημαντική βοήθεια σε μαθητές και αποφοίτους που προετοιμάζονταν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και το διαθέσιμο υλικό μέσω των ιστοσελίδων:

streaming.digitalschool.gov.gr για τα «ζωντανά» μαθήματα

lms.digitalschool.gov.gr για ασύγχρονο υλικό και επαναλήψεις

