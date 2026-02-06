Ξεκίνησαν οι άμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν στο Ομάν

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, ξεκίνησαν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι οι άμεσες επαφές ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί, τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ξεκίνησαν οι άμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν στο Ομάν
06 Φεβ. 2026 13:49
Pelop News

Κλιμακώνονται οι διπλωματικές διεργασίες στο Ομάν, εκεί όπου βρίσκονται σήμερα αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, προκειμένου να συζητήσουν για τα πυρηνικά και τα οπλικά συστήματα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, ξεκίνησαν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι οι άμεσες επαφές ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί, τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Στόχος να βρεθούν σημεία επαφής που θα αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε στρατιωτική επέμβαση της Ουάσινγκτον, καθώς πλήθος αμερικανικών δυνάμεων παραμένει στην περιοχή «με το δάκτυλο στη σκανδάλη».

Νωρίτερα, έγιναν έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τον υπουργό Εξωτερικών της οικοδέσποινας χώρας, Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι, να πραγματοποιεί διαδοχικές και ξεχωριστές συναντήσεις με τους επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών, στο πλαίσιο προσπαθειών για την επανέναρξη της διπλωματικής διαδικασίας.

Δημοσιογράφοι του Associated Press παρακολούθησαν αυτοκινητοπομπή αμερικανικών οχημάτων να εισέρχεται σε παλάτι στα περίχωρα της Μουσκάτ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, με ένα από τα οχήματα να φέρει αμερικανικές σημαίες. Νωρίτερα είχαν φθάσει στον ίδιο χώρο τα οχήματα που μετέφεραν τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον αλ Μπουσαΐντι και στη συνέχεια η αυτοκινητοπομπή αποχώρησε προς ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο, όπου διαμένει η ιρανική αποστολή.

