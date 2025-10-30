Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για όσους δεν πήραν voucher

30 Οκτ. 2025 12:34
Pelop News

Ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται την 7η Νοεμβρίου 2025, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη Β’ Πρόσκληση του Προγράμματος της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2025-2026.

Η δράση, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και εθνικούς πόρους, δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Β’ Πρόσκληση έχουν όσοι αιτούνται για βρεφικούς, παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, για Voucher μειωμένης αξίας, και μόνο οι αιτούντες που δεν έχουν λάβει Voucher κατά την Α’ Πρόσκληση.

Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα των ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών.

Με την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, (ΚΥΑ υπ΄αριθ. 15670/22.10.2025), προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, www.eetaa.gr.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα.

Η πλειοψηφία των στοιχείων που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με τα Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων και των φορέων/δομών περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί στις 30/10/2025 στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (www.eetaa.gr).

Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, κατά τη διάρκεια των ενστάσεων, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους.
