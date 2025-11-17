Ξεκίνησε η δίκη Εμπαπέ, Παρί Σεν Ζερμέν: Ζητά 240 εκατ. ευρώ ο επιθετικός ενώ η Παρί διεκδικεί 180 εκατ.

Το άλλοτε πολυτιμότερο διαμάντι των Παριζιάνων, αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερος από την Παρί με τους τελευταίους μήνες της παρουσίας του στο Παρκ Ντε Πρενς να είναι αρκετά επεισοδιακοί, ενώ ούτε η φυγή του για τη Μαδρίτη και τη Ρεάλ βοήθησε στο να ηρεμήσει η κατάσταση.

Ξεκίνησε η δίκη Εμπαπέ, Παρί Σεν Ζερμέν: Ζητά 240 εκατ. ευρώ ο επιθετικός ενώ η Παρί διεκδικεί 180 εκατ.
17 Νοέ. 2025 18:17
Pelop News

Στο Συμβούλιο Εργασιακών Διαφορών στο Παρίσι ξεκίνησε σήμερα η δίκη που βρίσκει αντιμέτωπους τον Κιλιάν Εμπαπέ και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Το άλλοτε πολυτιμότερο διαμάντι των Παριζιάνων, αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερος από την Παρί με τους τελευταίους μήνες της παρουσίας του στο Παρκ Ντε Πρενς να είναι αρκετά επεισοδιακοί, ενώ ούτε η φυγή του για τη Μαδρίτη και τη Ρεάλ βοήθησε στο να ηρεμήσει η κατάσταση.

Το αντίθετο μάλιστα, καθώς η προσφυγή του Εμπαπέ τον περσινό χειμώνα, μέσω της οποίας διεκδικούσε 55 εκατομμύρια ευρώ (το ποσό που αναλογούσε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του) προκάλεσε νέα ένταση που κορυφώθηκε όταν η πλευρά του ποδοσφαιριστή πέτυχε την κατάσχεση του συγκεκριμένου ποσού από τους λογαριασμούς της Παρί (απόφαση που ανεστάλη τον περασμένο Μάιο).

Κάποια στιγμή είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ και έτσι σήμερα βρέθηκαν στο δικαστήριο, όπου αποκαλύφθηκαν και τα πραγματικά (οικονομικά) δεδομένα της υπόθεσης.

Ο Εμπαπέ (δεν παραβρέθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου) που έχει καταθέσει την προσφυγή, διεκδικεί συνολικά 240 εκατ. ευρώ (!), ποσό που περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποζημιώσεις και δεδουλευμένα 55 εκατ. ευρώ τα οποία υποστηρίζει ότι δεν του καταβλήθηκαν κατά την τελευταία σεζόν του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Γάλλος διεθνής θεωρεί ότι υπέστη οικονομική ζημία μετά την αποχώρησή του το καλοκαίρι του 2024 και επιπλέον καταλογίζει στον σύλλογο ότι δεν προχώρησε στην επαναχαρακτηρισμό του συμβολαίου ορισμένου χρόνου σε αορίστου, όπως προβλέπει η γαλλική εργατική νομοθεσία όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, από την πλευρά της, αξιώνει 180 εκατ. ευρώ από τον ποδοσφαιριστή, υποστηρίζοντας ότι είχε δεσμευθεί πως δεν θα αποχωρούσε ως ελεύθερος. Οι δικηγόροι του συλλόγου γνωστοποίησαν στο δικαστήριο ότι ο Εμπαπέ είχε απορρίψει πρόταση 300 εκατ. ευρώ από σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας τον Ιούλιο του 2023, γεγονός που κατά τον σύλλογο επιβεβαιώνει πως ο παίκτης είχε αποφασίσει να φύγει χωρίς να αποφέρει έσοδα από μεταγραφή, ενώ γενικότερα κάνουν λόγο για «φανταστικό αφήγημα» από την πλευρά του Εμπαπέ.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως μια από τις σημαντικότερες εργατικές διαμάχες του γαλλικού αθλητισμού των τελευταίων ετών και η τελική απόφαση αναμένεται σε χρονικό ορίζοντα αρκετών μηνών, καθώς η σύνθεση του δικαστηρίου εξετάζει τόσο τα οικονομικά αιτήματα όσο και τη φύση της συμβατικής σχέσης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:14 Η ΑΕ Ροϊτίκων αήττητη στην κορυφή, επιστροφή της ΕΑΠ στις νίκες, τι συνέβη στην 7η αγωνιστική, ΦΩΤΟ
22:07 Φοινικούντα: Τα νέα δεδομένα και ο κύκλος ερευνών της αστυνομίας με συμπληρωματικές καταθέσεις και δράσεις
21:47 Πιθανή η εμπλοκή του Ουμέροφ στο σκάνδαλο διαφθοράς 100 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία
21:42 Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή, ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
21:35 Τέτοιο ξύλο δεν ξαναέγινε! Σφοδρή συμπλοκή ποδοσφαιριστών στην Αργεντινή, ΒΙΝΤΕΟ
21:22 «Στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή», η μητέρα του 18χρονου για τον μεγάλο αγώνα του Μάριου
21:11 Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Τα Τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Περιμένοντας την «Ιθάκη» για τα ψώνια μου
20:55 Α’ Κατηγορία: Ανετη νίκη για τον Διαγόρα
20:45 Πολυτεχνείο: Πάνω από 15.000 διαδηλωτές, ειρηνικά ολοκληρώθηκε η πορεία
20:43 Ισόβια σε Βούλγαρο για την άγρια δολοφονία με τσάπα 85χρονου αγρότη στα Φάρσαλα
20:33 Η γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου με Αγγελο Μπασινά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
20:27 Πάτρα: Ειρηνικά και χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πορεία για το Πολυτεχνείο, ΦΩΤΟ
20:22 «Ήπιε ένα μπουκάλι ουίσκι σε 10 λεπτά», ο αδελφός υπαρχηγού κυκλώματος για τον Παντελίδη
20:12 Mόνο οι παίκτες δεν φταίνε στην Παναχαϊκή
20:00 «Στην κόρη μου λείπει τούφα μαλλιών. Η φίλη της αιμορραγούσε», αποκαλύψεις από τον πατέρα 13χρονης που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από ανήλικες
20:00 Αυτόν τον διεθνή Ιρανό πολίστα κλείνει η ΝΕΠ
19:51 Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες στον Ισημερινό σε τροχαίο με λεωφορείο
19:40 Δυστύχημα στον Νέο Κόσμο με νεκρό άνδρα, είχε χτυπήματα στο κεφάλι
19:31 Σουηδία: Ταυτοποιήθηκαν οι γυναίκες που παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από λεωφορείο στη Στοκχόλμη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ