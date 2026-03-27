Ξεκίνησε το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Δείτε την ομιλία Ανδρουλάκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται το 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο στάδιο του Tae Kwon Do.

Το συνέδριο γίνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς πληθαίνουν οι φωνές για την «κολλημένη βελόνα» στις δημοσκοπήσεις αλλά και τους χειρισμούς Ανδρουλάκη είτε σε σχέση με την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, είτε με τις καταστατικές αλλαγές που προωθεί.

Η τριήμερη συνεδρίαση ξεκινά με την ομιλία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη και θα κορυφωθεί την Κυριακή με τις ψηφοφορίες για την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής. Ενδιαφέρον θα έχουν τα ποσοστά συσχετισμών της ομάδας Ανδρουλάκη και των άλλων κορυφαίων στελεχών (Γερουλάνος, Δούκας, Διαμαντοπούλου κ.α.).

Δείτε live τις εργασίες του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ:

