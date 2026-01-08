Ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις 2026 – Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και έμποροι

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ξεκινούν οι τακτικές χειμερινές εκπτώσεις για το 2026 και θα διαρκέσουν, όπως προβλέπει ο νόμος, έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Οι εμπορικές επιχειρήσεις ετοιμάζονται να υποδεχθούν το καταναλωτικό κοινό με σημαντικές μειώσεις τιμών, ενώ παράλληλα ισχύουν αυστηροί κανόνες για την ορθή αναγραφή των εκπτώσεων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο του νόμου, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε για το προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την πρώτη εφαρμογή της έκπτωσης, δηλαδή πριν τις 12 Ιανουαρίου.

Πώς μπορούν να ανακοινώνονται οι εκπτώσεις

Η μείωση τιμής μπορεί να εμφανίζεται:

ως ποσοστό (π.χ. «20% έκπτωση»),

ως συγκεκριμένο ποσό (π.χ. «10€ έκπτωση»),

ή με αναγραφή παλιάς και νέας τιμής (π.χ. «τώρα 50€, πριν 100€»).

Σε κάθε περίπτωση, η προγενέστερη τιμή πρέπει να είναι η χαμηλότερη των προηγούμενων 30 ημερών.

Ειδικά για τις τακτικές εκπτώσεις, εφαρμόζεται και ο κανόνας των 60 ημερών στις διαδοχικές μειώσεις. Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκείνη που ίσχυε πριν από την πρώτη μείωση, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν μεσολάβησε καμία αύξηση τιμής στο διάστημα αυτό. Ακόμη και μικρή αύξηση αναιρεί αυτομάτως τη δυνατότητα επίκλησης της αρχικής τιμής.

Τι απαγορεύεται ρητά

Δεν επιτρέπεται:

η χρήση της προτεινόμενης λιανικής τιμής ως προγενέστερης τιμής,

η παραπλανητική αναγραφή εκπτώσεων επί τιμών καταλόγου,

η χρέωση επιβάρυνσης για χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Σε περίπτωση που ένα κατάστημα διαθέτει διαφορετικές τιμές σε φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα, η προγενέστερη τιμή καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε σημείο πώλησης.

Διαφάνεια και προστασία καταναλωτή

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, κάθε προωθητική ενέργεια που σχετίζεται με τιμή πρέπει να είναι απολύτως διαφανής και να περιλαμβάνει όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες: τελική τιμή, φόρους, τυχόν έξοδα αποστολής ή πρόσθετες επιβαρύνσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και απέναντι σε ευάλωτες ομάδες καταναλωτών, όπως ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία.

Προαιρετικό άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να ανοίξουν:

την Κυριακή 18 Ιανουαρίου και

την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026,

με ωράριο από 11:00 έως 20:00.

Ωστόσο, ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών δηλώνει ξεκάθαρα αντίθετος στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, διεκδικώντας τη διατήρηση της αργίας, με εξαίρεση μόνο τις τρεις παραδοσιακές Κυριακές (παραμονή Χριστουγέννων, παραμονή Πρωτοχρονιάς και Κυριακή των Βαΐων).

Κάλεσμα στήριξης στην τοπική αγορά

Ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί το καταναλωτικό κοινό να αξιοποιήσει την εκπτωτική περίοδο και να στηρίξει τις τοπικές εμπορικές επιχειρήσεις, που προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.

Οι έμποροι, από την πλευρά τους, καλούνται να τηρήσουν με αυστηρότητα το νομικό πλαίσιο, καθώς οι κυρώσεις για παραβάσεις είναι σημαντικές.

