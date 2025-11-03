Ξεκινούν τα ψηφιακά σεμινάρια του DigiWest – Μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε, μετασχηματιζόμαστε ψηφιακά!

Ξεκινούν τα ψηφιακά σεμινάρια του DigiWest – Μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε, μετασχηματιζόμαστε ψηφιακά!
03 Νοέ. 2025 16:52
Pelop News

Το DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων ανακοινώνει την έναρξη των ψηφιακών σεμιναρίων (webinars) που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον Κόμβο.

Τα σεμινάρια καλύπτουν μεταξύ άλλων ένα ευρύ φάσμα θεματικών που συνθέτουν τη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα: από τις βασικές αρχές της ψηφιακής μετάβασης και τη χάραξη στρατηγικής, έως την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την οργάνωση, τη συνεργασία και τη διαχείριση έργων. Εστιάζουν επίσης, στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σε εφαρμογές γραφείου, πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης και τηλεργασίας, συστήματα CRM και ERP, εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και ψηφιακής ασφάλειας. Παράλληλα, εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων, καθώς και την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινή λειτουργία κ.α..

Μέσα από ένα ισορροπημένο μείγμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικών εφαρμογών, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ουσιαστική τεχνογνωσία και να υιοθετήσουν λύσεις που βελτιώνουν την παραγωγικότητα, την επικοινωνία και την ανταγωνιστικότητά τους στη νέα ψηφιακή εποχή. Η συμμετοχή στα ψηφιακά σεμινάρια (webinars) είναι αποκλειστική για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον Κόμβο DigiWest. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια και τις δράσεις του Κόμβου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.digiwest-pde.gr, να επικοινωνήσουν μέσω email στο info@digiwest-pde.gr ή τηλεφωνικά στη γραμμή 2616 000 854.

Το έργο «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Mετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» (ΟΠΣ 6004483), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με συνολικό προϋπολογισμό 3.968.000,00 € (με ΦΠΑ) και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:30 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Με παίρνουν για κορόιδο;
18:23 Πάτρα: Αντίδραση του σπιράλ για το αιφνίδιο κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στα Ζαρουχλέικα
18:23 Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους 9 πρωταγωνιστές του μακελειού στη Βορίζια, ΦΩΤΟ
18:15 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Σάκης Μεντζελόπουλος στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
18:08 Πάτρα: Παράσταση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ σε Νότιο Διαμέρισμα και Βραχνέικα
18:03 Ο Ελευθεριάδης έφυγε, οι Αταμαν και Μπαρτζώκας… όχι!
18:00 Αιγιάλεια και Καλάβρυτα ετοιμάζουν πρόγραμμα για ανταλλαγή εργαζομένων καλοκαίρι-χειμώνα
17:58 «Nα αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία» αντεπίθεση Βόλου για Σούντγκρεν
17:51 «Την αντίκρισα νεκρή στην άσφαλτο, ενώ κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ» συγκλονίζει ο αδερφός της 56χρονης που χάθηκε στο μακελειό
17:45 ΔΕΥΑΠ: Εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στο Γηροκομειό την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
17:40 Ξεκινά το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο “STEROPE”
17:38 «Βίαζε την αδελφή μου, ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, ήταν μέσα στο σπίτι μας» συγκλονιστικές αποκαλύψεις γνωστής ηθοποιού
17:24 Η Ολυμπία Οδός επιτυγχάνει πλήρη εκσυγχρονισμό του φωτισμού
17:22 Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα
17:16 Το Ισραήλ βομβάρδισε τον Λίβανο με τον Νετανιάχου να βλέπει «επανεξοπλισμό της Χεζμπολάχ»
17:08 Στον εισαγγελέα οι δηλώσεις του Σούντγκρεν για χειραγώγηση των περσινών playouts!
17:00 Πάτρα: Η πόλη αλλάζει και ψάχνει πάρκινγκ – Το σχέδιο του Δήμου για επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης και νέους χώρους
16:52 Ξεκινούν τα ψηφιακά σεμινάρια του DigiWest – Μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε, μετασχηματιζόμαστε ψηφιακά!
16:44 Η Τουρκία μειώνει τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία με τις ΗΠΑ να αυστηροποιούν τις κυρώσεις
16:36 Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: Ο γάμος δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου, αλλά μαζί του το σκέφτομαι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ