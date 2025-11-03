Ξεκινούν τα ψηφιακά σεμινάρια του DigiWest – Μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε, μετασχηματιζόμαστε ψηφιακά!

Το DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων ανακοινώνει την έναρξη των ψηφιακών σεμιναρίων (webinars) που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον Κόμβο.

Τα σεμινάρια καλύπτουν μεταξύ άλλων ένα ευρύ φάσμα θεματικών που συνθέτουν τη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα: από τις βασικές αρχές της ψηφιακής μετάβασης και τη χάραξη στρατηγικής, έως την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την οργάνωση, τη συνεργασία και τη διαχείριση έργων. Εστιάζουν επίσης, στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σε εφαρμογές γραφείου, πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης και τηλεργασίας, συστήματα CRM και ERP, εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και ψηφιακής ασφάλειας. Παράλληλα, εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων, καθώς και την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινή λειτουργία κ.α..

Μέσα από ένα ισορροπημένο μείγμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικών εφαρμογών, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ουσιαστική τεχνογνωσία και να υιοθετήσουν λύσεις που βελτιώνουν την παραγωγικότητα, την επικοινωνία και την ανταγωνιστικότητά τους στη νέα ψηφιακή εποχή. Η συμμετοχή στα ψηφιακά σεμινάρια (webinars) είναι αποκλειστική για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στον Κόμβο DigiWest. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια και τις δράσεις του Κόμβου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.digiwest-pde.gr, να επικοινωνήσουν μέσω email στο info@digiwest-pde.gr ή τηλεφωνικά στη γραμμή 2616 000 854.

Το έργο «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Mετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» (ΟΠΣ 6004483), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με συνολικό προϋπολογισμό 3.968.000,00 € (με ΦΠΑ) και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

