Ξεκινούν τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα δοθεί φέτος σε πάνω από 1,2 εκατομμύρια πολίτες. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε καμία παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο.

Χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, υγραερίου, φωτιστικού πετρελαίου, καυσόξυλων, βιομάζας (πέλετ), αλλά και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Όσοι ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων, θα λάβουν το επίδομα σε τρεις δόσεις:

Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα,

η δεύτερη τον Μάιο 2026,

και η τρίτη τον Ιούλιο 2026, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και 1.200 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα – άγαμοι, έγγαμοι, διαζευγμένοι, χήροι ή σε σύμφωνο συμβίωσης – που χρησιμοποιούν κάποια από τις μορφές ενέργειας που επιδοτούνται, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το επίδομα αφορά μόνο την κύρια κατοικία του δικαιούχου, είτε είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη είτε δωρεάν παραχωρημένη. Για τα ζευγάρια, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο, εφόσον έχουν χωριστή δήλωση.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Η αξία ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη η κλιματική ζώνη και οι ανάγκες θέρμανσης κάθε περιοχής.

Πληροφορίες και εξυπηρέτηση

Για διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521):

Τηλεφωνικά στο 1521 (εργάσιμες ημέρες, 07:00 – 20:00)

Ή ψηφιακά στο my1521, επιλέγοντας το θέμα Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα – Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση, διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο.

