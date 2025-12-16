Ξεκούραση για τους άνδρες του ΝΟΠ

Το τελευταίο παιχνίδι έδωσε η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ για το 2025 η οποία λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος για τα Χριστούγεννα και τις υποχρεώσεις της εθνικής ανδρών θα αγωνιστεί ξανά την 1η Φεβρουαρίου, με το Παλαιό Φάληρο.

Αυτό το διάστημα είναι μια καλή ευκαιρία για τον Λεμπέση για να δουλέψει με τους παίκτες του, αλλά και για την διοίκηση να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποκτηθεί ένας παίκτης που θα ενισχύσει τον ΝΟΠ στην προσπάθεια που κάνει για την παραμονή του.

Πάντως, οι προπονήσεις θα συνεχιστούν για λίγες μέρες μέχρι να πάρουν άδεια για τις εορτές και στη συνέχεια θα επιστρέψουν για να γίνει μίνι προετοιμασία.

