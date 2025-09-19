Ξέσπασε φωτιά (και) στο Μενίδι σε εργοστάσιο με παλέτες, μήνυμα από το 112

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο – Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκέλειας

 

Ξέσπασε φωτιά (και) στο Μενίδι σε εργοστάσιο με παλέτες, μήνυμα από το 112
19 Σεπ. 2025 17:40
Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα (19/9/2025) λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο στο Μενίδι.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο 30 πυροσβέστες, 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο.


 

Το περιστατικό έρχεται μία ήδη επιβαρυμένη ημέρα για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, με καθυστερήσεις και στην Αττική οδό, μετά από όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες νωρίτερα.
