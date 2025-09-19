Ξέσπασε φωτιά (και) στο Μενίδι σε εργοστάσιο με παλέτες, μήνυμα από το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα (19/9/2025) λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο στο Μενίδι.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο 30 πυροσβέστες, 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες, 12 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025





Το περιστατικό έρχεται μία ήδη επιβαρυμένη ημέρα για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, με καθυστερήσεις και στην Αττική οδό, μετά από όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες νωρίτερα.



Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



