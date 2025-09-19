Ξέσπασε φωτιά (και) στο Μενίδι σε εργοστάσιο με παλέτες, μήνυμα από το 112
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο – Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκέλειας
Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα (19/9/2025) λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο στο Μενίδι.
Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο 30 πυροσβέστες, 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες, 12 οχήματα και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025
Το περιστατικό έρχεται μία ήδη επιβαρυμένη ημέρα για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, με καθυστερήσεις και στην Αττική οδό, μετά από όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες νωρίτερα.
