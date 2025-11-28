Ξημέρωσε Black Friday: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Συμβουλές από τον Συνήγορο του Καταναλωτή για πραγματικές εκπτώσεις, ασφαλείς πληρωμές και αποφυγή απάτης σε φυσικά και online καταστήματα

28 Νοέ. 2025 7:53
Pelop News

Κορυφώνεται σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 η εβδομάδας μεγάλων εκπτώσεων Black Friday, με χιλιάδες καταστήματα φυσικά και ηλεκτρονικά να ανακοινώνουν μειωμένες τιμές σε ευρύ φάσμα προϊόντων. Η περίοδος των προσφορών έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές της εβδομάδας, σε πολλές δε περιπτπώσεις και από τις αρχές του μήναμ ενώ η Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η Cyber Monday, που εστιάζει κυρίως στις διαδικτυακές αγορές.

Παρά τις ελκυστικές τιμές, οι αρμόδιοι φορείς υπενθυμίζουν ότι δεν είναι όλες οι εκπτώσεις αληθινές και συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή παραπλανητικών πρακτικών και περιττών δαπανών.

Οι βασικές συστάσεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας για ασφαλείς και συμφέρουσες αγορές έχουν ως εξής:

  • Να ελέγχεται η πραγματική μείωση της τιμής με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων που καταγράφουν την ιστορική εξέλιξη των τιμών.
  • Να προτιμάται η πληρωμή με αντικαταβολή ή πιστωτική κάρτα που επιτρέπει αμφισβήτηση της χρέωσης, και να αποφεύγεται η προκαταβολή μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε άγνωστους πωλητές.
  • Να επιβεβαιώνεται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα αναγράφει πλήρη στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΓΕΜΗ).
  • Να υπολογίζονται όλα τα επιπλέον κόστη (μεταφορικά, αντικαταβολή, τελωνειακά τέλη για αγορές εκτός ΕΕ).
  • Να δηλώνονται άμεσα τυχόν φθορές κατά την παραλαβή τόσο στον μεταφορέα όσο και στο κατάστημα.
  • Να γίνεται γνωστή εκ των προτέρων η πολιτική επιστροφών και υπαναχώρησης, η οποία κατοχυρώνεται νομοθετικά και δεν αποτελεί «έξτρα παροχή».
  • Να αποφεύγονται παρορμητικές αγορές και να δίνεται προσοχή σε εξωπραγματικά χαμηλές τιμές, ιδίως σε αγγελίες αποκλειστικά μέσω κοινωνικών δικτύων.

Οι αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι οι πραγματικές ευκαιρίες υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ότι η σωστή έρευνα αγοράς παραμένει ο καλύτερος σύμβουλος για τον καταναλωτή.

