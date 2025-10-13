Xωρίς Τράπεζα η μισή Αιγιάλεια – Ενα υποκατάστημα στο Αίγιο και μετά στο Ξυλόκαστρο

«Στα όπλα» η Αιγιάλεια για την απόφαση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας να προχωρήσει στο κλείσιμο του υποκαταστήματός της στην Αιγείρα.

Την ερχόμενη Πέμπτη το υποκατάστημα κλείνει και η απόφαση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή, γιατί τα πλησιέστερα πλέον υποκαταστήματα της Εθνικής είναι στο Αίγιο και στο Ξυλόκαστρο.

Και υπάρχει και χειρότερο: η Ανατολική Αιγιάλεια και μεγάλο κομμάτι της περιοχής ξεμένει χωρίς κανένα υποκατάστημα τράπεζας, αφού έχουν ήδη κλείσει τα υποκαταστήματά τους στην Αιγείρα και η Πειραιώς και η Eurobank και η Alpha.

Oι αντιδράσεις στην περιοχή είναι έντονες.

Η «Πελοπόννησος της Δευτέρας» ζήτησε την άποψη του προέδρου του Συλλόγου Εμπορικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας και μέλους του ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργου Σακελλαρόπουλου, ενώ παρέμβαση – αντίδραση υπήρξε και από το δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας. Το θέμα θα φτάσει και στη Βουλή, χάρη στην αντίδραση της βουλευτή της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου.

Το κλείσιμο του τελευταίου υποκαταστήματος που είχε απομείνει στην περιοχή θα καταστήσει αδύνατες τις συναλλαγές που δεν εξυπηρετούνται από το ΑΤΜ, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στους επαγγελματίες αλλά και σε ηλικιωμένους πολίτες που δεν δύνανται να πάνε σε άλλο κατάστημα.

Το ΑΤΜ θα διατηρηθεί, όμως δεν πραγματοποιούνται όλων των ειδών οι συναλλαγές από το ΑΤΜ. Υπάρχουν αρκετές συναλλαγές που γίνονται μόνο σε υποκατάστημα.

Γ. Σακελλαρόπουλος: Είχαν σχεδιάσει «από μέσα» το κλείσιμο

«Δυστυχώς, δείχνουν και έμπρακτα οι τράπεζες ότι δεν μας υπολογίζουν. Ενα υποκατάστημα είχε απομείνει στην Αιγείρα, το κλείνουν κι αυτό.

Eίναι σοβαρό πλήγμα για την οικονομική ζωή της περιοχής και την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών. Πού θα πηγαίνουν πλέον; Στο Ξυλόκαστρο που μετά το Ιούνιο γίνεται πανικός λόγω τουρισμού; Στο Αίγιο που θα πρέπει για να κάνουν μια δουλειά να κλείσουν ραντεβού και να πάνε να εξυπηρετηθούν μετά από ένα μήνα;

Στην Ανατολική Αιγιάλεια ο κόσμος το καλοκαίρι είναι κατά πολύ αυξημένος, δηλαδή γύρω στις 30 χιλιάδες. Πώς θα εξυπηρετούνται; Αυτή η κίνηση της Εθνικής, που ακολούθησε τις άλλες τράπεζες, έχει σκοπό τη μείωση της επισκεψιμότητας και της αγοραστικής κίνησης. Υποβαθμίζεται η περιοχή.

Αλλά ξέρετε πώς το σχεδίασαν; Είχαν υποβαθμίσει το κατάστημα της Εθνικής εδώ και καιρό. Πήγαινες εκεί και δεν μπορούσες να εξυπηρετηθείς. Ηταν υποστελεχωμένο. Και ήρθαν τώρα με τις αναφορές τους οι διευθυντές και οι περιφερειακοί και εκτίμησαν ότι κατάστημα αυτό στην Αιγείρα δεν έχει τη δυναμική που θα έπρεπε. Αφού οι ίδιοι εκ των έσω το δυναμίτιζαν και το αποδυνάμωσαν για να το φέρουν εκεί που ήθελαν.

Εκεί που η περιοχή είχε τέσσερα καταστήματα, δεν έχουμε ούτε ένα. Μιλάμε για πλήρη απαξίωση. Και θα σας πω τι πρότεινα εγώ και θα επιμείνω: να μαζευτούμε όσοι επαγγελματίες είμαστε, να μαζέψουμε τους λογαριασμούς μας και να πάμε σε άλλη τράπεζα, πλην των τεσσάρων συστημικών.

Για να τους αποδείξουμε ότι, ‘’κύριοι, μας γράφετε, σας γράφουμε κι εμείς’’.

Ξέρετε τι μας ενοχλεί και μας προσβάλλει; Οτι δεν κάλεσε κανείς τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, να γίνει μια διαβούλευση, να μας έλεγαν πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε περισσότερο. Η περιοχή κάνει μεγάλους τζίρους γενικά, αλλά αυτοί δεν λογάριασαν τίποτα».

