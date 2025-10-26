Ξύλο, διακοπή και τραυματίες στο Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου

Από σοβαρά επεισόδισα σημαδεύτηκε το ντέρμπι του Β’ Ομίλου της Β’ Κατηγορίας

Ξύλο, διακοπή και τραυματίες στο Πάτρα 2005 - ΑΕ Αιγίου
26 Οκτ. 2025 20:51
Pelop News

Aπό σοβαρά επεισόδια σημαδεύτηκε το ντέρμπι του Β’ Ομίλου ανάμεσα στην Πάτρα 2005 και την ΑΕ Αιγίου στο γήπεδο Σαραβαλίου.

Στο 60’ του αγώνα ξεκίνησε μια ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο που πήρε διαστάσεις με την κατάσταση να ξεφεύγει τόσο που κλήθηκε η ισχυρή αστυνομική δύναμη ώστε να αποκαταστήσει την τάξη.

Μάλιστα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες!

Μέχρι εκείνο το σημείο, οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0, αλλά φαίνεται ότι το αγωνιστικό κομμάτι είναι το πιο ασήμαντο σε σχέση με ό,τι έγινε.
