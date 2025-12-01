Ξύλο και προσαγωγές στο κέντρο της Πάτρας
Τρεις προσαγωγές ατόμων δυο ανδρών και μιας γυναίκας, στην Πάτρα, μετά από σοβαρό επεισόδιο στο κέντρο της πόλης.
Αμεση η κινητοποίηση της Αστυνομίας στην Πάτρα, το βράδυ της Κυριακής 30/11/2025, για σοβαρό επεισόδιο με την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων, δυο ανδρών και μιας γυναίκας, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες προηγήθηκε ξυλοδαρμός και ένα από τα τρία άτομα βρέθηκε πεσμένο στο έδαφος. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στις προσαγωγές των «πρωταγωνιστών».
