Ξυλοκόπησαν άγρια 15χρονο έξω από σχολείο της Πάτρας

Ενα ακόμα περιστατικό βίας ανηλικών κατεγράφη στην Πάτρα, με θύμα αυτή τη φορά 15χρονο μαθητή που φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια έξω από Γυμνάσιο της πόλης.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας 29/12/2025, όταν σύμφωνα με την καταγγελία στην Αστυνομία, ο 15χρονος δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση δυο αγνώστων ατόμων, οι οποίοι τον χτύπησαν με γροθιές στο πρόσωπο προκαλώντας του σωματκές βλάβες.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δυο αγνώστων.

