Ξυλοκόπησαν αστυνομικό επειδή τους καθυστερούσε με το περιπολικό!

Απίστευτο το περιστατικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη

31 Οκτ. 2025 18:17
Απίθανο το περιστατικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με τον ξυλοδαρμό αστυνομικού από πολίτες – και μάλιστα εν ώρα υπηρεσίας – σημειώθηκε στην περιοχή του Δήμου Λαγκαδά.

Σύμφωνα με το Thesspost, όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, όταν ένα ζευγάρι προπορευόταν με το ΙΧ του εντός της αστικής ζώνης του Λαγκαδά. Εξαιτίας της αυξημένης κίνησης, κόλλησαν ακριβώς πίσω από ένα περιπολικό, το οποίο προσπαθούσε να βγει από το πάρκινγκ του Αστυνομικού Τμήματος.

Η καθυστέρηση εξόργισε το ζευγάρι του επιβατικού αυτοκινήτου, που αρχικά ζήτησε τον λόγο από τον αστυνομικό και, στη συνέχεια, έφτασαν στο σημείο να τον ξυλοκοπήσουν στη μέση του δρόμου.

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το ζευγάρι συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στο κρατητήριο.
