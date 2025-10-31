Ξυλοκόπησαν αστυνομικό επειδή τους καθυστερούσε με το περιπολικό!

Απίθανο το περιστατικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με τον ξυλοδαρμό αστυνομικού από πολίτες – και μάλιστα εν ώρα υπηρεσίας – σημειώθηκε στην περιοχή του Δήμου Λαγκαδά.

«Ναι, ήταν βίαιος στο παρελθόν. Δεν θυμάται τι συνέβη», η μαρτυρία του πατέρα της 40χρονης, ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με το Thesspost, όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, όταν ένα ζευγάρι προπορευόταν με το ΙΧ του εντός της αστικής ζώνης του Λαγκαδά. Εξαιτίας της αυξημένης κίνησης, κόλλησαν ακριβώς πίσω από ένα περιπολικό, το οποίο προσπαθούσε να βγει από το πάρκινγκ του Αστυνομικού Τμήματος.

Η καθυστέρηση εξόργισε το ζευγάρι του επιβατικού αυτοκινήτου, που αρχικά ζήτησε τον λόγο από τον αστυνομικό και, στη συνέχεια, έφτασαν στο σημείο να τον ξυλοκοπήσουν στη μέση του δρόμου.

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το ζευγάρι συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στο κρατητήριο.

