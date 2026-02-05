Ύδρα: Η αρχόντισσα του Σαρωνικού

Για τις θαλάσσιες μετακινήσεις υπάρχουν τα καραβάκια και τα πλωτά ταξί και καταλληλότερη περιοχή για να την επισκεφτείς είναι την Ανοιξη

Pelop News

Παρότι οι καιρικές συνθήκες θα μας τα χαλάσουν για λίγα 24ωρα, μπαίνουμε σιγά-σιγά σε ανοιξιάτικους ρυθμούς, γι’ αυτό και η σημερινή μας επιλογή είναι ένα νησί. Ο λόγος για την Υδρα, η οποία είναι μαγική: άψογα αναπαλαιωμένα αρχοντικά και καπετανόσπιτα, κτίρια που «κουβαλάνε» την ηρωική ιστορία του τόπου, καλόγουστα café και εστιατόρια που –περιέργως– σέβονται τον δημόσιο χώρο.

Επειδή στο νησί δεν επιτρέπονται αυτοκίνητα, καλό είναι όσοι την επισκεφτούν να έχουν γυμνασμένα πόδια. Η πρώτη βόλτα είναι στον παραλιακό δρόμο, την Παύλου Κουντουριώτη, που καταλήγει στο μνημείο του Ανδρέα Μιαούλη, με τον ανδριάντα του Υδραίου αρχιναυάρχου της Επανάστασης –στην κρύπτη του οποίου βρίσκονται τα οστά του–, τα απαραίτητα κανόνια και την ανυπέρβλητη θέα.

Στο κέντρο του λιμανιού κυριαρχεί το Μοναστήρι, με την ανακατασκευασμένη στα τέλη του 18ου αιώνα Κοίμηση της Θεοτόκου, τη μητρόπολη της Υδρας, με τους εντυπωσιακούς πολυελαίους και τις εικόνες της Παναγίας και του Χριστού που προσελκύουν πλήθος προσκυνητών. Εκεί που παλαιότερα ήταν τα κελιά των μοναχών σήμερα στεγάζεται το Εκκλησιαστικό-Βυζαντινό Μουσείο –αναζητήστε την εξαιρετικής τέχνης εικόνα της Παναγίας «Ρόδο Αμάραντο»

Στο μικρό λιμάνι του νησιού δεσπόζει και το εντυπωσιακό πέτρινο κτίριο που στεγάζει το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Υδρας, στο οποίο πραγματοποιούνται ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις, ενώ στη μόνιμη έκθεσή του, που περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής του 19ου αιώνα και πλήθος αντικειμένων-κειμηλίων από τον Αγώνα του 1821, ξεχωρίζουν η Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και η ασημένια λήκυθος με την ταριχευμένη καρδιά του Ανδρέα Μιαούλη.

Στην αντίθετη (ανατολική) πλευρά του λιμανιού θα κάνετε βόλτα προς το άγαλμα του Μιαούλη περνώντας το σπίτι της οικογένειας Τσαμαδού-Σαχίνη που στεγάζει τη σχολή Εμποροπλοιάρχων (την παλαιότερη στην Ελλάδα), και τα δίδυμα ενετικά κτίρια που ήταν νοσοκομείο και μπαρουταποθήκη.

Στο άγαλμα του Μιαούλη υπάρχει ο ένας από τους δυο προμαχώνες του λιμανιού, με τα κανόνια. Στην προκυμαία από κάτω βρίσκονται οι σκουριασμένες αλυσίδες που έκλειναν παλιά την είσοδο του λιμανιού.

Για να μεταφερθούν υλικά και προμήθειες στο νησί, όπως και οι βαλίτσες των επισκεπτών, χρησιμοποιούνται γαϊδουράκια, μουλάρια και ξύλινα καρότσια θα συνοδεύει τις βόλτες σας. Για τις θαλάσσιες μετακινήσεις υπάρχουν τα καραβάκια και τα πλωτά ταξί. Το ακριβό κόστος των μεταφορικών είναι ένα από τα μόνιμα παράπονα των ντόπιων.

 

