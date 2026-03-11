Υδρογονάνθρακες: Πέρασε από την Επιτροπή το νομοσχέδιο για έρευνες σε Νότια Κρήτη και Πελοπόννησο

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κύρωση τεσσάρων συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας των εταιρειών Chevron και HELLENiQ Energy, που αφορούν έρευνες και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση, ενώ το καταψήφισαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Τα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Βουλής.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε τις συμφωνίες «καθοριστικό βήμα» για τη δημιουργία των προϋποθέσεων παραγωγής φυσικού αερίου στη χώρα.

Τα οφέλη που παρουσίασε το υπουργείο

Παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία των συμφωνιών, ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για μια σειρά στρατηγικών πλεονεκτημάτων για τη χώρα.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι:

Διπλασιάζονται οι θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας που τίθενται προς έρευνα και πιθανή εκμετάλλευση.

Αυξάνονται οι πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων μέσω ερευνών υψηλού κόστους και τεχνολογίας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το ελληνικό Δημόσιο.

Δημιουργείται τεχνογνωσία μέσα από τη συνεργασία με μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, όπως η Chevron και η ExxonMobil.

Προσελκύεται το ενδιαφέρον της διεθνούς ενεργειακής αγοράς για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον υπουργό, η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, καθώς η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί από ενεργειακό κόμβο σε δυνητικό παραγωγό φυσικού αερίου.

Γεωπολιτική διάσταση

Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε επίσης ότι οι συμφωνίες αυτές ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας στην περιοχή, καθώς –όπως ανέφερε– αποδυναμώνεται στην πράξη το λεγόμενο «τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Όπως σημείωσε, η επένδυση μεγάλων ενεργειακών εταιρειών σε περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις ελληνικές ενεργειακές προοπτικές.

Οικονομικά οφέλη και επενδύσεις

Σύμφωνα με την παρουσίαση του υπουργού, τα οικονομικά οφέλη για το ελληνικό κράτος, εφόσον τα κοιτάσματα αποδειχθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται μεταξύ 38% και 41% των κερδών.

Παράλληλα, η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα και να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, ενώ έκανε λόγο για μια διαχρονική εθνική προσπάθεια που συνεχίζεται και ενισχύεται από την κυβέρνηση.

«Συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα να ασκούμε μια ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικότητας της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

