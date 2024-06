Υεμένη: Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα στα ανοικτά της Χοντεϊντά

Στις 27 Ιουνίου 2024, εμπορικό πλοίο δέχτηκε επίθεση με βλήμα στα ανοικτά της Υεμένης, ενώ κατευθυνόταν προς τη Σαουδική Αραβία.

«Ένα εμπορικό πλοίο ανέφερε ότι ‘επλήγη’ από βλήμα δυτικά του λιμανιού της Χοντεϊντά», ανακοίνωσε η Ambrey, προσθέτοντας ότι κανείς δεν τραυματίστηκε ούτε υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε αυτή τη φάση.

