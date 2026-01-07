Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε θέσεις αυτονομιστών ΒΙΝΤΕΟ

Η συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία στην Υεμένη εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στην επαρχία Νταλέχ, στα νότια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν δυνάμεις αυτονομιστών, μετά την αποτυχία του ηγέτη τους να μεταβεί σε προγραμματισμένες συνομιλίες στο Ριάντ.

Σε ανακοίνωσή της τα ξημερώματα της Τετάρτης, η συμμαχία ανέφερε ότι ο επικεφαλής του Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου, Άινταρους αλ‑Ζουμπαϊντί, επρόκειτο να αναχωρήσει το βράδυ της Τρίτης από το Άντεν με αεροσκάφος που θα τον μετέφερε στο Ριάντ για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, μεταδίδει το Al Jazeera. Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται, δεν επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο και «διέφυγε σε άγνωστη τοποθεσία».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά το διάστημα αυτό η συμμαχία και η κυβέρνηση έλαβαν πληροφορίες ότι ο αλ-Ζουμπαϊντί είχε κινητοποιήσει μεγάλη στρατιωτική δύναμη, με τεθωρακισμένα και μάχιμα οχήματα, βαρύ και ελαφρύ οπλισμό, καθώς και πυρομαχικά. Η δύναμη φέρεται να αναχώρησε από το Άντεν γύρω στα μεσάνυχτα και να εντοπίστηκε αργότερα στην επαρχία Νταλέχ. Οι σαουδαραβικές δυνάμεις προχώρησαν σε «προληπτικά πλήγματα» περίπου στις 4 τα ξημερώματα τοπική ώρα, με στόχο –όπως ανέφεραν– να εξουδετερώσουν τις συγκεκριμένες δυνάμεις και να αποτρέψουν «απόπειρα κλιμάκωσης της σύγκρουσης».

BREAKING: Saudi Arabia is currently carrying out heavy attacks on areas of Yemen controlled by the UAE-backed Southern Transitional Council.



Από την πλευρά του, το Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο κάλεσε τη Σαουδική Αραβία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς, σημειώνοντας ότι έχει χάσει την επικοινωνία με την αντιπροσωπεία του στο Ριάντ. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο αλ-Ζουμπαϊντί βρίσκεται στο Άντεν και επιβλέπει στρατιωτικές και ζητήματα ασφαλείας στην πόλη.

Το Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο, το οποίο αρχικά είχε στηρίξει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στον αγώνα της κατά των Χούθι που ελέγχουν τον βορρά της Υεμένης, εξαπέλυσε τον Δεκέμβριο επίθεση κατά κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, επιδιώκοντας την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους στον νότο. Το κίνημα υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η προέλαση των αυτονομιστών έσπασε πολυετές αδιέξοδο, με το STC να καταλαμβάνει εκτεταμένες περιοχές της νότιας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Χαντραμούτ και Μαχρά, παρά τις προειδοποιήσεις του Ριάντ. Οι δύο αυτές επαρχίες, που συνολικά αποτελούν σχεδόν το μισό της υεμενίτικης επικράτειας, συνορεύουν ή βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία.

Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο λιμάνι της Μουκάλα στις 30 Δεκεμβρίου, στοχεύοντας –όπως ανέφερε– αποστολή όπλων συνδεδεμένη με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Άμπου Ντάμπι αρνήθηκε ότι επρόκειτο για οπλισμό και διαβεβαίωσε ότι παραμένει προσηλωμένο στην ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας, ανακοινώνοντας λίγο αργότερα τον τερματισμό της λεγόμενης «αντιτρομοκρατικής αποστολής» του στην Υεμένη.

Κυβερνητικά στρατεύματα της Υεμένης, με την υποστήριξη σαουδαραβικών αεροπορικών επιθέσεων, ανέκτησαν στη συνέχεια τον έλεγχο των επαρχιών Χαντραμούτ και Μαχρά, ενώ το STC ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες υπό τη φιλοξενία της Σαουδικής Αραβίας. Η συμμαχία ανέφερε την Τετάρτη ότι η αντιπροσωπεία του STC –χωρίς τον αλ-Ζουμπαϊντί– αναχώρησε τελικά για το Ριάντ τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου Ηγεσίας της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, Ρασάντ αλ‑Αλίμι, ανακοίνωσε την απομάκρυνση του αλ-Ζουμπαϊντί από το συμβούλιο, κατηγορώντας τον για «εσχάτη προδοσία». Όπως δήλωσε, ζήτησε από τον γενικό εισαγγελέα της χώρας να ξεκινήσει έρευνα και να προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες.

