Υεμένη: Πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ δέχθηκε επίθεση με πυραύλους των ανταρτών Χούθι του Ιράν

Επίθεση με πολλαπλούς πυραύλους αναχαίτισε κοντά στις ακτές της Υεμένης ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο επιχειρεί στη Μέση Ανατολή, αποκάλυψαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN.

Ένας από τους αξιωματούχους του στρατού των ΗΠΑ είπε ότι οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από μαχητές των ανταρτών Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν, οι οποίοι εμπλέκονται σε μια συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Υεμένη.

Περίπου 2-3 ​​πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τον δεύτερο αξιωματούχο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές τι στόχευαν οι πύραυλοι. Είναι πιθανό οι πύραυλοι να εκτοξεύτηκαν στο USS Carney ή να εκτοξεύτηκαν προς άλλον στόχο.

BREAKING: CNN reports a US navy vessel near Yemen’s coast has intercepted missiles fired by Iranian-backed Houthi militants

— The Spectator Index (@spectatorindex) October 19, 2023