Υφυπουργός Παιδείας για ΑΠΘ: Να αποδοθούν ευθύνες – Σύντομα το πόρισμα για τα επεισόδια

Την ανάγκη διερεύνησης των ευθυνών και πλήρους εφαρμογής των σχεδίων ασφάλειας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, λίγες ημέρες μετά τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

10 Φεβ. 2026 14:18
Στο ζήτημα της ασφάλειας των πανεπιστημίων και στα πρόσφατα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, επισημαίνοντας ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν και να εφαρμοστούν άμεσα τα προβλεπόμενα σχέδια ασφαλείας.

Ο υφυπουργός εξέφρασε αρχικά τη συμπαράστασή του στον αστυνομικό που τραυματίστηκε από ρίψη μολότοφ και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους αποτελεί ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος.

Αναφερόμενος στα σχέδια ασφάλειας των ΑΕΙ, σημείωσε ότι είχαν ολοκληρωθεί και κατατεθεί έως το τέλος του 2025, ωστόσο στην περίπτωση του ΑΠΘ φαίνεται πως κάποιο στάδιο της διαδικασίας δεν λειτούργησε όπως προβλεπόταν. Όπως τόνισε, κάθε πανεπιστήμιο καταρτίζει το δικό του σχέδιο ασφάλειας στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου, με συγκεκριμένες προβλέψεις για περιστατικά βίαιης εισόδου ή παραβατικών ενεργειών.

Ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι εξετάζονται κρίσιμα ζητήματα, όπως αν υπήρχε ενημέρωση για την εκδήλωση, αν είχε δοθεί σχετική άδεια, αν ζητήθηκε συνδρομή της αστυνομίας ή αν είχε ενημερωθεί η εταιρεία φύλαξης. Όπως είπε, υπάρχει έγγραφο της Πρυτανείας που δεν ενέκρινε τη συγκεκριμένη εκδήλωση, ωστόσο όλα τα δεδομένα βρίσκονται υπό αξιολόγηση, μαζί με τις αναφορές αστυνομίας και εταιρείας φύλαξης.

Τόνισε επίσης ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τη διοίκηση του πανεπιστημίου, αλλά ένα ευρύτερο πλέγμα εμπλεκομένων, όπως η εταιρεία φύλαξης, οι αρμόδιες πανεπιστημιακές δομές και οι διοικητικές υπηρεσίες.

Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες επιπτώσεις, σημείωσε ότι το υπουργείο θα λάβει αποφάσεις μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση, διευκρινίζοντας ότι εφόσον προκύψουν ευθύνες, θα υπάρξουν οι αντίστοιχες ενέργειες. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι το σχετικό πόρισμα του υπουργείου αναμένεται σύντομα.

